Массовая драка между 12-летними российскими и украинскими хоккеистами попала на видео

В социальной сети появилась видеозапись с массовой дракой между молодыми российскими и украинскими хоккеистами. Инцидент произошел в Воронеже в Старом Осколе. В потасовке прямо на льду 12-летние спортсмены команд «Созвездие» из Воронежа и «Дизель» из Луганска. На кадрах видно, что судья матча прекратить драку, но это не помогает и хоккеисты продолжают драться. Стоит отметить, что игра закончилась победой «Созвездия» со счетом 7:4.
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