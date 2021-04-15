16 апреля загадайте желание на волшебный звездопад Лириды: сколько дней будет длится метеорный дождь
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16 апреля загадайте желание на волшебный звездопад Лириды: сколько дней будет длится метеорный дождь

2:20:204/15/2021Фото: pixabay
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Лириды в 2021 году обладают особым энергетическим посылом, так как совсем недавно прошло Новолуние. Считается, что это еще больше усиливает шансы исполнить ваше желание.

звездопад, млечный путь, звезды
Звездопад Лириды прольется несколько дней

Во второй половине апреля мы сможем наблюдать один из самых старых ежегодных действующих метеорных потоков — звездопад Лириды. С 16 по 25 апреля в небе можно будет увидеть красивейшие серебристые падающие метеоры. Поток Лириды - белого цвета.

Издревле люди опасались таких астрономических явлений - это необъяснимое событие вселяло страх, но позже, когда люди почувствовали, что это не несет угрозы для человечества, звездопадам стали приписывать особые мистические свойства.

Впервые Лириды наблюдали более 2500 лет назад - об этом имеются документальные записи в Китае. Тогда звездопад был более насыщенным. проливая целые метеорные дожди. которые просто завораживали взгляды. Со течением времени этот метеорный поток иссякает и сегодня мы можем наблюдать до 20 метеоров в час. Но в любой момент (это непредсказуемо) Лириды могут за час пролить до 100 метеоров.

Лириды в 2021 году обладают особым энергетическим посылом, так как совсем недавно прошло Новолуние. Считается, что это еще больше усиливает шансы исполнить ваше желание.

Пик активности метеорного потока наступит 22 апреля. Жители Северного полушария смогут наблюдать звездопад даже их окно своих квартир невооруженным глазом при условии ясного неба. Лучшее время для наблюдения - пара часов до начала рассвета.

Как загадать желание в звездопад?


Загадывать желание можно в любую ночь метеорного потока, но самый пик придется на 22 апреля 2021 года. К этой дате нужно подготовиться и тщательно продумать ваше желание. Можно записать его лист бумаги и перечитать - не сумбурно вы излагаете вашу мысль? Такая подготовка поможет очистить ваши мысли от повседневных забот и настроить ваши энергетические волны на правильный режим.

Желание должно звучать четко, касаться конкретных вещей, касаться только вашей судьбы. Закройте глаза и четко себе представьте визуально - чего вы хотите. Затем запишите желание во всех подробностях, не забывая о ваших эмоциях. Хорошо помогают визуализация и карта желаний. Когда вы окончательно сформируете ваше желание и убедитесь, что все записано верно - ждите ярких бликов на небе, начиная с полуночи.

Как только вы увидите падающую звезду - произнесите ваше желание вслух. Не путайтесь в мыслях. Произнося его, вы тут же представляйте себе, будто оно уже исполнилось - радостные чувства придают дополнительный энергетический посыл. Когда желание загадано, поблагодарите Вселенную за то. что у вас уже есть и за то. что она приняла ваш посыл.

Помните о том, что чистые и добрые желания всегда исполняются! Удачи вам!

 

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загадать желаниезвездопад. Лириды. метеорный поток
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