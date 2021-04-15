Живым нашли сибиряка через полгода поисков. Что произошло с Виталием Файзирахминовым, рассказываем
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Живым нашли сибиряка через полгода поисков. Что произошло с Виталием Файзирахминовым, рассказываем

1:00:094/15/2021Фото: УТ МВД по СФО
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В течение семи месяцев непрерывного поиска, мужчину нашли в селе Верх-Тула, где он подрабатывал на стройке.

Транспортные полицейские нашли пропавшего Виталия в селе Верх-Тула

Удалось найти пропавшего без вести полгода назад сибиряка. Виталия Файзирахминова, жителя Новосибирской области города Барабинска, начали активно разыскивать с 11 сентября 2020 года. И в течение семи месяцев непрерывного поиска мужчину нашли живым в селе Верх-Тула, где он подрабатывал на стройке.

Сообщается, что 47-летний мужчина уехал из своего города на заработки в сторону Новосибирска. На этом все связи с ним оборвались вплоть до апреля 2021 года. Пока его не обнаружили местные полицейские.

- По его словам, выйдя из поезда, он познакомился с человеком, предложившим ему работу на ферме в Тогучинском районе на более выгодных условиях. Ничего не сообщив близким о своих новых планах, разыскиваемый проработал там до января нынешнего года, - сообщили в УТ МВД по СФО.

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