На борту самолета в Турции подрались пассажирки

10 апреля на борту самолета направлявшегося из Стамбула в Тунис произошла драка. В борьбе за багажные отсеки над пассажирскими сиденьями сошлись несколько женщин. Предоставленные самолетом багажные отделения не устроили дам, а дополнительно оплачивать провоз багажа они не собирались. Результат шокировал всех — во время потасовки женщины кричали друг на друга, некий мужчина даже схватил одну из соперниц за волосы.
В итоге рейс был задержан больше, чем на пять часов. В конфликт вмешалась служба безопасности аэропорта, так как экипаж не смог самостоятельно разрулить ситуацию, сообщило издание Business News.
В авиакомпании Tunisair сообщили, что участников конфликта привлекут к ответственности. В настоящее время проводится разбирательство. Финансовые убытки, которые понес перевозчик, вероятно, будут компенсированы за счет штрафов, выписанных участникам конфликта. Члены экипажа также предъявили претензии о моральном и физическом насилии.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.