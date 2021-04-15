Губернаторов оценят по уровню бедности и средней зарплаты в регионах

Правительство опубликовало на интернет-портале правовой информации постановление с методикой расчета оценки эффективности губернаторов. Они смогут доказать свою пригодность по 20 показателям, включая уровень бедности и число семей, которые улучшили свои жилищные условия.
«Перечень показателей включает доверие к власти (уровень которого определяется с помощью оценки общественного мнения о достижении в регионе национальных целей развития), численность населения, ожидаемую продолжительность жизни при рождении, уровень бедности, доли граждан, занимающихся спортом, волонтерством», — приводится сообщение из «Парламентской газеты».Приниматься во внимание также будет уровень образования, объем строительства жилья и качество городской и окружающей среды.
На оценку работы глав регионов повлияют темпы роста среднемесячной зарплаты и среднедушевого денежного дохода населения, количество занятых в малом и среднем предпринимательстве, доля дорожной сети в крупных городах, соответствующая нормативам. Кроме того, одним из показателей является «цифровая зрелость» органов власти и общественных организаций.
Это подразумевает использование отечественных информационных технологий. При этом также учитывается уровень поддержки талантливых детей и молодежи, условия для воспитания социально ответственного поколения.
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