Расписание лотерей Русское лото от Столото с 15 апреля по 2 мая 2021 года

18 апреля
1384 тираж
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25 апреля
1385 тираж
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Билет 1385 тиража
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2 мая
1386 тираж
Начало в 08:20
Билет 1386 тиража
В розыгрыше Джекпот 900 000 000 рублей
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Обратите внимание: Продажи билетов на ближайший тираж закрываются по субботам в 17:20 по московскому времени.
Источник: stoloto