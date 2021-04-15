Расписание лотерей Русское лото от Столото с 15 апреля по 2 мая 2021 года
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Расписание лотерей Русское лото от Столото с 15 апреля по 2 мая 2021 года

5:20:274/15/2021Фото: stoloto
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Столото запускает спецсерию тиражей к началу дачного сезона!

1384 тираж
1384 тираж

18 апреля

1384 тираж

Начало в 08:20

В 1384-м тираже в розыгрыше:

Джекпот - 900 000 000 рублей
Загородные дома
Множество денежных призов
Останется 2 бочонка ― выигрывает каждый 2-й билет!

25 апреля

1385 тираж
1385 тираж

1385 тираж

Начало в 08:20

Билет 1385 тиража

В розыгрыше Джекпот 900 000 000 рублей
Загородные дома
Выигрывает каждый 2-й билет!

2 мая

1386 тираж
1386 тираж

1386 тираж

Начало в 08:20

Билет 1386 тиража

В розыгрыше Джекпот 900 000 000 рублей
Загородные дома
Выигрывает каждый 2-й билет!

Обратите внимание: Продажи билетов на ближайший тираж закрываются по субботам в 17:20 по московскому времени.

Источник: stoloto

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тиражлотереявыигрышпризыРусское лотоСтолото
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