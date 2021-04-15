Два открытых бассейна появятся 15 мая на территории санатория "Сибиряк" в Бердске

Начало летнего сезона порадует туристов и жителей города запуском двух открытых бассейнов над открытым небом на территории санатория "Сибиряк" в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 15 апреля сообщил председатель совета директоров АО "Санаторий Сибиряк" Николай Харченко.
Как рассказал руководитель, бассейны откроются на собственной территории санатория-профилактория.
- Напротив нас существует спортивная площадка, которая нам принадлежит. Она долго не осваивалась. В том году мы начали ее освоение. Будут два открытых бассейна: взрослый и детский. Также там будут находиться раздевалки, душевые, небольшой спа-комплекс и место питания. Запустить планируем 15 мая,- сообщил "Курьер. Среда. Бердск" Николай Харченко.
Также стало известно, что большой бассейн будет площадью 250 м². Площадь детского бассейна составит 24 м². Директор подчеркнул, что оба бассейна будут функционировать платно.
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