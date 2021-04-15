Ради шутки «убил» брата школьник из Кузбасса
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Ради шутки «убил» брата школьник из Кузбасса

2:16:234/15/2021Фото: pixnio
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В Кузбассе школьник придумал детективную историю об «убийстве» брата. Его родителям предъявлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Школьник в шутку "убил" брата и вызвал полицию

В службу спасения Кузбасса поступил вызов от подростка, который сообщил, что убил родного брата. Кроме того, в сообщении мальчика говорилось о нападении мужчин в масках на девочку. Адрес происшествия школьник назвал Юргу. После выезда на место вызова, оперативники не обнаружили ничего. Вызов оказался ложным и была проведена работа по выявлению источника звонка, рассказали в пресс-службе МВД по Кемеровской области.

Нарушителем оказался 9-летний ребенок, который заскучал и решил таким образом развлечься. Полицейские провели работу с семьей ученика школы поселка Новый городок. Родителям предъявили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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