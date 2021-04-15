Закладчик наркотиков случайно нарвался на уголовное дело в Бердске: Бродил по путям вокзала
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Закладчик наркотиков случайно нарвался на уголовное дело в Бердске: Бродил по путям вокзала

2:59:454/15/2021Фото: стоп-кадр видео
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Криминалистическое исследование уже доказало, что в них находится запрещенное к обороту вещество α-PVP. Масса изъятого наркотика составила почти 20 граммов.

На станции Бердск задержан подозреваемый в распространении наркотиков

На станции Бердск полицейские ППС задержали 18-летнего жителя Искитима. Он попал в поле зрение правоохранителей, так как гулял по железнодорожным путям в неположенном месте. - Правонарушителя доставили в комнату полиции, где его поведение вызвало подозрение у транспортных полицейских. В ходе личного досмотра у него обнаружили 27 свертков с порошкообразным веществом. В дальнейшем в районе железнодорожного вокзала сотрудники транспортной полиции установили еще 12 тайников-закладок, которые содержали аналогичные свертки, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО сегодня, 15 апреля.

При этом криминалистическое исследование уже доказало, что в них находится запрещенное к обороту вещество α-PVP. Масса изъятого наркотика составила почти 20 граммов.

- Линейным отделом МВД России на станции Инская в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, - сообщают правоохранители.

Отмечается, что проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.

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