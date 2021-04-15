Лицами ветеранов Великой Отечественной закрыли руины купеческого дома

В Саратовской области, в Балаково, место демонтажа здания завесили огромным баннером с изображением ветеранов ВОВ. На улице Коммунистической, 101 находятся руины старинного дома, когда-то принадлежащие купцу Задкову.
Демонтаж здания был начат еще в марте нынешнего года, а теперь над возведенным забором натянуто полупрозрачное полотно с изображением, никак не соответствующим месту.
Плакат, через который явственно видно проведение работ строителями, никак не украшают городской пейзаж. Примеру Саратова, в котором завешивают пустыри и разрушенные здания баннерами, последовал собственник постройки. Однако, власти обеспокоены тем, что после использования данного полотна, его продадут на чей-либо хозяйственный двор, где не место изображениям ветеранов войны.
Глава Балакова — Роман Ирисов - так прокомментировал случившееся:
- Использование любых патриотических материалов в подобных целях – неэтично, как минимум. Судя по всему, собственник решил так сэкономить. Считаю, понятие о важных и святых вещах это то, что определяет личность человека.
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