Зарплата космонавтов станет выше 500 тыс. рублей в месяц по решению Путина
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Зарплата космонавтов станет выше 500 тыс. рублей в месяц по решению Путина

4:35:404/15/2021Фото: Freeimg.ru
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Но все равно заработные платы отечественных космонавтов в два раза ниже, чем их зарубежных коллег.

Зарплата космонавтов увеличилась до 500 тыс. руб

Зарплата кандидатов в космонавты после повышения составит около 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов - более 500 тыс. рублей.

Как отметил первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников, сейчас заработная плата российских космонавтов примерно вдвое ниже по сравнению с коллегами из США и Европы. К примеру, астронавты NASA зарабатывают в среднем $8-9 тыс., а в Европейском космическом агентстве платят $7-8 тыс.

Овчинников рассказал, что вопрос о повышении зарплат космонавтам решался около четырех месяцев. Этой работой занимались: правительство, Минэкономразвития, Минфин, а также Администрация президента РФ. Уже повышенные выплаты должны поступить в кратчайшие сроки.

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зарплатакосмонавты
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