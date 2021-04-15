Зарплата космонавтов станет выше 500 тыс. рублей в месяц по решению Путина

Зарплата кандидатов в космонавты после повышения составит около 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов - более 500 тыс. рублей.
Как отметил первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников, сейчас заработная плата российских космонавтов примерно вдвое ниже по сравнению с коллегами из США и Европы. К примеру, астронавты NASA зарабатывают в среднем $8-9 тыс., а в Европейском космическом агентстве платят $7-8 тыс.
Овчинников рассказал, что вопрос о повышении зарплат космонавтам решался около четырех месяцев. Этой работой занимались: правительство, Минэкономразвития, Минфин, а также Администрация президента РФ. Уже повышенные выплаты должны поступить в кратчайшие сроки.
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