В Бердске водитель маршрутки высадил на полпути 10-летнюю девочку. Ей не хватило на проезд 3 рубля

С 7 марта 2021 года в России действует закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, без сопровождения взрослых, если те по каким-то причинам не могут заплатить за проезд. Впрочем, судя по всему, еще не все водители маршруток в Бердске про это знают.
Во вторник, 14 апреля, десятилетняя жительница микрорайона Северный возвращалась домой из школы, с остановки ДК «Родина». Сев в маршрутку № 325, она поняла, что на оплату проезда не хватает трех рублей.
- Водитель довез ее до остановки «Березовая» и сказал выходить, даже не вернув ее 22 рубля, чтобы она попробовала доехать на другом транспорте. Она в этом районе никого не знает. Позвонила своим подружкам, просила занять денег, но те помочь не смогли. У нас там тоже нет знакомых. Моей дочери пришлось целый час ждать на остановке, пока с Северного за ней не приехала бабушка, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мама школьницы Ольга.
По ее словам, просто так ситуацию она не оставит. Женщина уже обратилась в диспетчерскую, где пообещали найти водителя и перевозчика на которого он работает и разобраться в ситуации. Однако на текущий момент ничего выяснить не удалось. Ольга заявила, что готова жаловаться в региональный минтранс, чтобы чиновники приняли меры и не допускали подобных ситуаций в будущем.
- Сейчас действует закон, запрещающий высаживать детей без сопровождения взрослых. Мой ребенок был без сопровождения. Я считаю это недопустимо, - говорит она.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина называла закон «популизмом» и предположила, что со временем он приведет к развитию правового нигилизма среди детей.
Также "Курьер. Среда. Бердск" сообщал ранее, что высадил из маршрутки 12-летнюю школьницу из-за отсутствия маски водитель маршрута №19 в Новом поселке Бердска 23 марта.
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