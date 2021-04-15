Суд приговорил соратницу Навального к году исправительных работ

Вынесен приговор Любови Соболь, которую обвиняли в незаконном проникновении в жилище. Перовский суд Москвы признал ее виновной и назначил ей год исправительных работ.
С 5 апреля было начато рассмотрение данного дела. Обвинение просило для юристки, соратницы Алексея Навального, один год исправительных работ с удержанием 20% дохода. Однако суд принял решение удерживать 10%. В течение года осужденной необходимо отмечаться в участке. Если это требование будет нарушено, наказание может стать реальным.
По данным СК, с 21 декабря 2020 года Любовь Соболь в числе группы людей несколько раз пыталась попасть в квартиру пенсионерки, незаконно используя форму работников Роспотребнадзора. Компании удалось войти в подъезд, а затем и в квартиру пожилой женщины.
По версии адвокатов Соболь, она пыталась выйти на общение с предполагаемым участником инцидента с Навальным. Защита будет обжаловать приговор.
Также Любовь Соболь проходит по делу о призывах к участию в акции, которая не была согласована, и нарушении санитарных норм. По данному делу ей может грозить реальный срок — до 20 лет колонии.
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