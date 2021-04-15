Мэр велел чиновницам носить волосы до плеч

Глава города Серова Василий Сизиков настаивает на том, чтобы чиновники соблюдали строгий дресс-код. Содержание документа опубликовано Telegram-каналом «Подъем».Как сообщает издание, мэр обновил содержание «этического кодекса» для муниципальных служащих. До этого он не менялся в течение 10 лет.
В документе говорится, что женщины обязаны носить волосы до плеч, а их юбки должны быть определенной длины. Мужчинам надлежит носить на работу галстуки и чистить обувь «до блеска». Помимо этого, недозволительно сочетать украшения из золота и серебра.
Также, исходя из новых правил, запрещено обсуждать личностные качества коллег друг с другом, не разрешается поручать другим свои обязанности внутри коллектива, для продвижения по службе необходимо пользоваться только «законными и этичными» методами.
Кроме того, государственным служащим нельзя говорить о поступках и личности Василия Сизикова публично и передавать информацию о нем в СМИ.
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