Мэр велел чиновницам носить волосы до плеч
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Мэр велел чиновницам носить волосы до плеч

5:03:344/15/2021Фото: https://xn--b1ag8a.xn--p1ai/
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Чиновник обновил содержание «этического кодекса» для чиновников. Мужчинам надлежит носить на работу галстуки и чистить обувь «до блеска». Помимо этого, недозволительно сочетать украшения из золота и серебра.

Василий Сизиков настаивает на строгом дресс-коде

 

Глава города Серова Василий Сизиков настаивает на том, чтобы чиновники соблюдали строгий дресс-код. Содержание документа опубликовано Telegram-каналом «Подъем».

Как сообщает издание, мэр обновил содержание «этического кодекса» для муниципальных служащих. До этого он не менялся в течение 10 лет.

В документе говорится, что женщины обязаны носить волосы до плеч, а их юбки должны быть определенной длины. Мужчинам надлежит носить на работу галстуки и чистить обувь «до блеска». Помимо этого, недозволительно сочетать украшения из золота и серебра.

Также, исходя из новых правил, запрещено обсуждать личностные качества коллег друг с другом, не разрешается поручать другим свои обязанности внутри коллектива, для продвижения по службе необходимо пользоваться только «законными и этичными» методами.

Кроме того, государственным служащим нельзя говорить о поступках и личности Василия Сизикова публично и передавать информацию о нем в СМИ.

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чиновникиэтикадресс-код
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От редакции

Как вы относитесь к такому строгому дресс-коду?

    Аноним, 15 апреля 2021 5:19:51
    Просьба обручальное кольцо снять... Раз у вас сережки из серебра.))
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