Каким будет парк у школы №11 в Бердске, решат горожане. Есть три идеи

На 46 сессии горсовета Бердска 15 апреля председатель комиссии по вопросам местного самоуправления, дорожного строительства и ЖКХ Бердской Общественной палаты Дмитрий Дорофеев доложил о проведении рейтингового голосования по выбору проекта по благоустройству территории у школы №11 в Микрорайоне.⠀
Как сообщили в пресс-центре мэрии Бердска, с 26 апреля по 30 мая состоится онлайн-голосование по выбору концепции благоустройства парка на платформе 54.gorodsreda.ru.
Горожане будут выбирать из трех направлений: молодежное, семейное и экологическое.
Молодежная концепция предусматривает размещение спортивных элементов, возможный перенос скейт-парка с площади Горького, размещение новых, современных элементов благоустройства с декоративной светодиодной подсветкой и летней сценой. Семейная предлагает развитие идей, заложенных в сквере рядом с роддомом: аллея матерей-героинь, прогулочные зоны, детские игровые площадки, зона буккроссинга. Эковектор предусматривает большое количество зеленых насаждений.⠀
После выбора концепции проектировщики начнут формировать облик парка на пустующей пока обширной территории.
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