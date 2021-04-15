Календарь садовода и огородника на третью декаду апреля 2021: благоприятные дни для работы на земле, посадки и пикировки
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Календарь садовода и огородника на третью декаду апреля 2021: благоприятные дни для работы на земле, посадки и пикировки

6:20:104/15/2021Фото: pixabay
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В какие-то дни лучше сажать, пересаживать, а в другие предпочтительнее заняться поливом, прополкой или обработкой сада от вредителей.

огород
В конце апреля нужно многое успеть


Предлагаем вам расписание лунного календаря с указанием видов благоприятных и неблагоприятных дат для конкретных видов работ. Учитываются лунные сутки по фазам Луны и прохождение Луны в разных знаках зодиака - плодородных или неплодородных.
культура благоприятные даты для посева и посадки
огурцы 25, 26, 28
баклажаны, перец 28
лук 25, 26, 28
чеснок 28, 29, 30
томаты 28
корнеплоды 28
зелень 25, 26, 28
капуста 25, 26, 28
картофель 25, 26, 28
Посев и посадка цветов:
цветы благоприятные даты
однолетние 23, 24, 25, 26, 28
двулетние и многолетние 25, 26, 28
луковичные и клубневые 25, 26, 28, 29, 30
Крайне неблагоприятные дни для посадок в апреле 2021: 11, 12, 13, 27 апреля
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