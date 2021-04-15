Календарь садовода и огородника на третью декаду апреля 2021: благоприятные дни для работы на земле, посадки и пикировки

Предлагаем вам расписание лунного календаря с указанием видов благоприятных и неблагоприятных дат для конкретных видов работ. Учитываются лунные сутки по фазам Луны и прохождение Луны в разных знаках зодиака - плодородных или неплодородных.
|культура
|благоприятные даты для посева и посадки
|огурцы
|25, 26, 28
|баклажаны, перец
|28
|лук
|25, 26, 28
|чеснок
|28, 29, 30
|томаты
|28
|корнеплоды
|28
|зелень
|25, 26, 28
|капуста
|25, 26, 28
|картофель
|25, 26, 28
|цветы
|благоприятные даты
|однолетние
|23, 24, 25, 26, 28
|двулетние и многолетние
|25, 26, 28
|луковичные и клубневые
|25, 26, 28, 29, 30