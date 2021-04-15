Почему я не могу получить медикаменты по федеральной программе для жены-инвалида в Бердске?
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Почему я не могу получить медикаменты по федеральной программе для жены-инвалида в Бердске?

5:07:564/15/2021Фото: https://pixnio.com/
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Придешь рано - нет поступлений, придешь поздно - уже закончились.

В апреле месяце 2021 года, когда в очередной раз я не смог получить один из ингаляторов, "кардипин" в этом году не было в наличии уже четыре месяца, я решил обратится в "горячую линию" по обращению граждан с вопросами обеспечения льготными препаратами по НСО, телефон 373-08-09

Здравствуйте уважаемая редакция. Хочу поделиться с вами, к сожалению, негативной информацией. Позитив в наше время в большом дефиците. Случилось так, что моя жена, более пятнадцати лет находится на инвалидности (бронхиальная астма гормонозависимая). Спасибо государству за возможность получать достаточно дорогие препараты по федеральной льготе. С начала, все было благополучно. Затем начались перебои с поставками медикаментов: часть-отменили, оставшиеся, не редко, не поступают в Бердск. Многие отказываются от этих "услуг", не желая ходить за лекарствами, иногда, по пять раз в месяц. Придешь рано - нет поступлений, придешь поздно - уже закончились. В апреле месяце 2021 года, когда в очередной раз я не смог получить один из ингаляторов, "кардипин" в этом году не было в наличии уже четыре месяца, я решил обратится в "горячую линию" по обращению граждан с вопросами обеспечения льготными препаратами по НСО, телефон 373-08-09. Ответ на мой звонок ввел меня в недоумение. На том конце провода мне поведали, чтобы я разбирался с местной администрацией здравоохранения, что они этими вопросами не занимаются. Получается, что эта вывеска, как та надпись на заборе, написано одно, но не факт, что за забором тоже самое. И где же искать ту самую "горячую линию" по которой мне ответят: объем поставок льготных лекарств, причины частого отсутствия некоторых препаратов, и приблизительное время поставок в Бердск.

С уважением Лавров А.С., работающий пенсионер, проживающий в Бердске с 1974 года.

От редакции: Уважаемый Александр Сергеевич, завтра мы Вам позвоним. И постараемся выяснить - почему вам так ответили что происходит с необходимыми лекарствами.

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бесплатные лекарствафедеральная льгота
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