В регионе прекратилась тенденция на снижение заболеваемости COVID-19

О проводимой в Новосибирской области работе по недопущению распространения COVID-19 рассказала в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу 15 апреля заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.
«Мы продолжаем ежедневно регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции. К сожалению, в отличие от ситуации марта мы перестали отмечать снижение ежедневного количества инфицированных, очень низкая разница между днями», – рассказала Елена Аксёнова. Она также отметила, что некоторое увеличение количества выявляемых случаев связано с ростом масштабов проведения ПЦР-тестирования. По словам заместителя министра, в таких условиях нельзя расслабляться, необходимо тщательно соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса – соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, оставаться дома, если возникли признаки респираторных заболеваний.
Также Елена Аксёнова напомнила, что 85% случаев завоза из-за рубежа в регион коронавируса выявлено у прилетевших из Турции. Новосибирский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции взял на особый контроль работу с туристами, приехавшими из этой страны. Кроме того, минздрав региона усилил контроль за 100% тестированием всех пациентов с диагнозом ОРВИ. Если врач не назначил ПЦР-тест такому пациенту, гражданину необходимо сообщить об этом по телефону службы 112. В регионе введено тестирование на коронавирус контактах из семейных очагов, особое внимание областной минздрав продолжает уделять диспансеризации и проведению профилактических медицинских осмотров.
В регионе продолжается массовая вакцинация. По данным регионального минздрава, на 15 апреля более 152 тысяч жителей Новосибирской области уже вакцинировались против коронавируса, из них двумя компонентами – 92 102 жителя региона.
В Новосибирской области продолжает увеличиваться количество пунктов вакцинации. В общей сложности развернуто уже 76 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах области.
В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V» вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям.
Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на процедуру можно:
- по телефонам Call-центров поликлиник;
- на Едином портале госуслуг;
- по телефону Единой регистратуры 124.
Функционал платформы госуслуг позволяет записываться на прием к врачу, в том числе на вакцинацию, только на ближайшие 14 дней. Если все слоты на этот период заняты, запись на портале недоступна. В таком случае необходимо обратиться в Call-центр поликлиники или по телефону 124 Единой регистратуры.
Номера телефонов поликлиник для записи на вакцинацию опубликованы на сайте Правительства региона.