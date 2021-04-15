Апрельское Полнолуние-2021: что принесет Кровавая Луна и как использовать ее мощь для своей силы

27 апреля 2021 года нас ожидает красивое астрономическое событие -Полнолуние в знаке Скорпиона и Суперлуние. Это значит что Полнолуние пройдет в своем перигее, то есть в самой близкой точке к Земле. Это поистине мистическое время позволит исполнить свои желания, избавиться от всего плохого и словно магнитом притянуть к себе удачу.
Как обычно во время Суперлуния Луна кажется большой и подсвечивается красным цветом , отсюда и появилось название Кровавая Луна. Астрологи говорят она выглядит больше чем обычно на 7%. В таком виде Луну можно будет наблюдать в течение 3 суток после начала полнолуния.
Точное время начала Суперлуния - 6:33 по московскому времени.
Данному Полнолунию будет покровительствовать планета Марс, отвечающая за войны и разрушения. В этот день будет очень много агрессии и грубости, люди будут часто подвержены конфликтам. Рекомендовано в такие дни направлять всю свою энергию в позитивное русло - нагрузить себя физическими нагрузками, такими как тяжелый труд или спортивные упражнения.
Итог: Полнолуние в Скорпионе, Марс и Суперлуние в своем сочетании говорят от том, что негатива в это время будет очень много и нужно приложить все силы к тому что бы его избежать.
Когда загадывать желания
Как мы уже написали - начало Полнолуния будет в 6:33 по московскому времени и еще сутки после этого можно проводить всякие магические ритуалы и заговоры.
Расскажем вам о самой простой технике загадывания желания так, что бы оно сбылось. Все что вам понадобится, это листок и ручка.
До наступления полнолуния, то есть еще на растущей Луне, вам нужно четко и подробно написать свое самое заветное желание. Но изложить его нужно так, будто вы рассказываете вселенной о том что с вами уже случилось. Ваше желание должно быть материальным, касаться только вас и не быть вмешательством в чью-то судьбу. То есть нельзя загадывать, что бы вас кто-то полюбил, что бы кто-то выздоровел, что бы кто-то вас простил.
Лист бумаги с желанием до самого Полнолуния нужно хранить на подоконнике, на который должен падать всю ночь лунный свет. Сверху на лист поставьте коня. Это может быть сувенир, магнит, фотография или даже рисунок. После Полнолуния листок нужно убрать в укромное место.
Таким же образом можно избавиться от всего негатива в вашей жизни. Но на листе вы записываете все то отчего вы хотите избавиться, в таком случае после воздействия лунного света в момент полнолуния записку нужно сжечь, а пепел развеять там, где люди не ходят.
Что еще благоприятно делать в Полнолуние
- Гулять, больше дышать свежим воздухом.
- Ходить по магазинам, планировать покупки, но не делать их.
- Медитировать и планировать будущее.
- Заниматься любимыми делами.
- Высыпаться.
- Принимать ванны и другие расслабляющие процедуры.
- Мужчинам заняться спортом или чем то таким что потребует грубой физической силы, например навести порядок в гараже или вскопать участок.
Что нельзя делать в Суперлуние
- Выяснять отношения и конфликтовать с людьми.
- Читать нотации детям.
- Спорить и высказывать претензии работодателю.
- Слишком много есть, пить много крепкого кофе и алкоголя.