США ввели новые санкции против России

В частности, Соединенные Штаты высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне
Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций против РФ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций, сообщается в указе американского лидера.
В частности, после 14 июня 2021 года американским компаниям запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком России, Минфином и Фондом национального благосостояния России.
Кроме того, США также вышлют из страны 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.
В Белом доме также считают СВР ответственной за кибератаку на SolarWinds.
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