США ввели новые санкции против России
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США ввели новые санкции против России

7:28:424/15/2021Фото: instagram.com/whitehouse
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Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций, сообщается в указе Байдена, опубликованном 15 апреля.

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Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против РФ

В частности, Соединенные Штаты высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций против РФ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций, сообщается в указе американского лидера.

В частности, после 14 июня 2021 года американским компаниям запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком России, Минфином и Фондом национального благосостояния России.

Кроме того, США также вышлют из страны 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.

В Белом доме также считают СВР ответственной за кибератаку на SolarWinds.

 

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