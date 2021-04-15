Страстная седмица 2021: расписание по дням и в чем смыл этой важной в православии недели
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Страстная седмица 2021: расписание по дням и в чем смыл этой важной в православии недели

10:20:454/15/2021Фото: Wikimedia Commons
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Это самая строгая по воздержанию неделя поста. У каждого дня недели есть свой особый смысл, каждый день вспоминаются великие события предшествующие Светлому Христову Воскресению.

крест, распятие
Страстная неделя - самая скорбная во всем Великом посте

В 2021 году пасха отмечается  2 мая. Ей предшествует Страстная неделя или последняя неделя Великого поста. Ее начало будет 26 апреля, а конец 1 мая. Это самая строгая по воздержанию неделя поста. У каждого дня недели есть свой особый смысл, каждый день вспоминаются великие события предшествующие Светлому Христову Воскресению.

 В Великий понедельник вспоминают предательство Патриарха Иосифа его родными братьями, которые позавидовали его дару предвидеть будущее. Однажды он предсказал им что видит себя выше своих братьев, тогда они решились продать его в рабство, его одежду испачкали кровью, а дома сказали, что его растерзали дикие звери. Иосиф пользуясь своим даром сумел оказаться в Египте и стал правой рукой Фараона и и его советником. Когда голод настиг семью Иосифа они оказались в Египте и увидели своего брата выше их. В великий понедельник во вех храмах начинается особый чин мироварения, который длится непрерывно три дня.

Также в этот день вспоминается чудо иссушения Христом очень красивой, но не плодородной смоковницы. Он сравнил ее с Фарисеями которые живут очень красиво, но никому пользы не приносят, но в душе их  нет веры.

В Великий вторник вспоминают как Иисус обличил фарисеев и книжников, а так же его притчи, которые он читал в иерусалимском храме.

В Великую среду вспоминают как каялась грешница помазавшая Иисуса Христа миро. Тем самым она подготовила Иисуса к погребению. Так же  в этот день вспоминают как Иуда принял решение предать Христа.

 В Великий четверг вспоминают события Тайной вечери, на которой появилось таинство причащения, омовение ног апостолам руками Христа и состоялось предательство Иуды.

В Великую или Страстную пятницу вспоминаются страдания и распятие Иисуса Христа, снятие его с креста на Голгофе и его погребение.

В Великую субботу вспоминаются шествия Иисуса в ад и освобождение грешников.

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Пасхапраздникивеликий постстрастная неделя
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