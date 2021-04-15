Бузову отправить в космос как туристку предложил летчик-космонавт Сураев

Депутат Госдумы, летчик-космонавт Максим Сураев предложил отправить в космос певицу и телеведущую Ольгу Бузову. По его мнению, это привлечет к космической теме и общественность, и молодежь.
«Я — за космический туризм. Могу сказать, что в первом полете я возил космического туриста канадского миллиардера, и он сейчас остается крайним человеком, космическим туристом, который слетал в космос. Я только «за», потому что это и в целях зарабатывания денег хорошая история, потому что он тогда за две недели полета заплатил 35 млн долларов», - объяснил Сураев в интервью "Дума ТВ".
По его словам, известные люди в качестве туристов в космосе привлекают внимание общественности, что позитивно скажется на отрасли в целом:
"Грубо говоря, закинули бы какого-нибудь блогера. Бузову, например. И что? Это бы не привлекло внимание 90% нашей молодежи к этой истории? Да привлекло бы. Почему нет. И они бы все поинтересовались, они бы знали. Она бы там вела соцсеть, все бы торчали у нее в соцсети. Это нормально».
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