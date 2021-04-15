Бузову отправить в космос как туристку предложил летчик-космонавт Сураев
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Бузову отправить в космос как туристку предложил летчик-космонавт Сураев

10:11:004/15/2021Фото: instagram.com/suraevmaxim
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"Она бы там вела соцсеть, все бы торчали у нее". Отправка на орбиту известных людей, по мнению депутата Госдумы, привлекло бы внимание общественно, что положительно скажется на отрасли.

человек
Если отправить известную личность в космос, то это бы привлекло внимание общественности

Депутат Госдумы, летчик-космонавт Максим Сураев предложил отправить в космос певицу и телеведущую Ольгу Бузову. По его мнению, это привлечет к космической теме и общественность, и молодежь.

«Я — за космический туризм. Могу сказать, что в первом полете я возил космического туриста канадского миллиардера, и он сейчас остается крайним человеком, космическим туристом, который слетал в космос. Я только «за», потому что это и в целях зарабатывания денег хорошая история, потому что он тогда за две недели полета заплатил 35 млн долларов», -  объяснил Сураев в интервью "Дума ТВ".

По его словам, известные люди в качестве туристов в космосе привлекают внимание общественности,  что позитивно скажется на отрасли в целом:

"Грубо говоря, закинули бы какого-нибудь блогера. Бузову, например. И что? Это бы не привлекло внимание 90% нашей молодежи к этой истории? Да привлекло бы. Почему нет. И они бы все поинтересовались, они бы знали. Она бы там вела соцсеть, все бы торчали у нее в соцсети. Это нормально».

 

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От редакции

Кого бы вы отправили в космос?

    АнтиЯ, 15 апреля 2021 10:23:19
    в один конец
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