В огромные очереди выстроились желающие сдать билеты в Турцию. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В огромные очереди выстроились желающие сдать билеты в Турцию. Смотрите видео

10:38:324/15/2021Фото: Кадр из видео
0

И-за вспышки коронавируса российские власти ввели ограничения с 15 апреля по 1 июня. Будут летать лишь два рейса в неделю из Москвы в Стамбул.

люди
Сотни людей, купившие путевки в Турцию, намерены обменять и вернуть билеты

Сотни человек собрались в день ограничения аваиасообщения с Турцией у московского офиса авиакомпании "Турецкие авиалинии". Толпы людей пришли сдать купленные билеты в Турцию. На улице образовалась огромная очередь - видео попало в Сеть.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ограничительные меры Россия ввела после вспышки коронавируса в Турции и массовым заводом российскими туристами нового штамма с турецких курортов. Запрет действует пока с 15 апреля по 1 июня. Будут летать лишь два рейса в неделю из Москвы в Стамбул.

При этом правительство предложило обменять туры в Турцию и Танзанию, куда тоже отменили авиаперелеты, на путешествие по России.

 

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
туризмтурцияпутевкипандемиякоронавирусвозврат билетовограничение авиасообщенияобмен билетов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Все желающие смогут вернуть деньги за несостоявшийся отпуск?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В огромные очереди выстроились желающие сдать билеты в Турцию. Смотрите видео
    10:38:32 4/15/2021
    В огромные очереди выстроились желающие сдать билеты в Турцию. Смотрите видео
    Страстная седмица 2021: расписание по дням и в чем смыл этой важной в православии недели
    10:20:45 4/15/2021
    Страстная седмица 2021: расписание по дням и в чем смыл этой важной в православии недели
    Бузову отправить в космос как туристку предложил летчик-космонавт Сураев
    10:11:00 4/15/2021
    Бузову отправить в космос как туристку предложил летчик-космонавт Сураев
    Доктор Мясников считает бесполезным закрытие Турции
    9:52:23 4/15/2021
    Доктор Мясников считает бесполезным закрытие Турции
    БердскВ новой общественной бане попариться летом-2021 смогут жители Бердска: Как скажет арендатор
    9:30:04 4/15/2021
    В новой общественной бане попариться летом-2021 смогут жители Бердска: Как скажет арендатор
    Апрельское Полнолуние-2021: что принесет Кровавая Луна и как использовать ее мощь для своей силы
    9:20:20 4/15/2021
    Апрельское Полнолуние-2021: что принесет Кровавая Луна и как использовать ее мощь для своей силы
    Почему сибирского полпреда Меняйло отправили в Северную Осетию: «Грузия может начать войну»
    8:58:38 4/15/2021
    Почему сибирского полпреда Меняйло отправили в Северную Осетию: «Грузия может начать войну»
    Путин: "Забюрокраченные до бесконечности". Президент потребовал убрать унижающие людей нормы из социальной сфере
    8:23:31 4/15/2021
    Путин: "Забюрокраченные до бесконечности". Президент потребовал убрать унижающие людей нормы из социальной сфере
    Ураза-байрам 2021: путь к большому мусульманскому празднику длиной в тридцать дней
    8:20:56 4/15/2021
    Ураза-байрам 2021: путь к большому мусульманскому празднику длиной в тридцать дней
    Девочку без сознания нашли в ледяной воде под Димитровским мостом спасатели Новосибирска
    7:58:31 4/15/2021
    Девочку без сознания нашли в ледяной воде под Димитровским мостом спасатели Новосибирска