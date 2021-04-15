В огромные очереди выстроились желающие сдать билеты в Турцию. Смотрите видео

Сотни человек собрались в день ограничения аваиасообщения с Турцией у московского офиса авиакомпании "Турецкие авиалинии". Толпы людей пришли сдать купленные билеты в Турцию. На улице образовалась огромная очередь - видео попало в Сеть.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ограничительные меры Россия ввела после вспышки коронавируса в Турции и массовым заводом российскими туристами нового штамма с турецких курортов. Запрет действует пока с 15 апреля по 1 июня. Будут летать лишь два рейса в неделю из Москвы в Стамбул.
При этом правительство предложило обменять туры в Турцию и Танзанию, куда тоже отменили авиаперелеты, на путешествие по России.
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