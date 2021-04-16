Столото в тираже 438 «Жилищной лотереи» 18 апреля разыграет 700 млн руб. и 10 квартир

В ближайшем тираже Столото разыграет суперприз — 700 000 000 рублей, 10 квартир и тысячи денежных призов. Не пропустите!
Большое всегда начинается с малого. Длинный путь начинается с одного шага. А жизнь в собственной квартире может начаться с покупки билета «Жилищной лотереи».
Билеты уже в продаже на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 17 апреля.
Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 18 апреля, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало — в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.
Денежный эквивалент квартиры — 1 600 000 рублей
Источник: stoloto