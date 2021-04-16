Как отдыхаем на майские праздники в 2021 году: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая

Майскими праздниками называют День Весны и Труда, отмечаемый 1 мая и День Победы - 9 мая. Каждый год они выпадают на разные дни недели, поэтому даты традиционного «отдыха на майских» меняются. Выбирает их Правительство Российской Федерации, руководствуясь статьёй 112 Трудового кодекса. Каждый год праздники стараются скомпановать с обычными выходными, чтобы за «уикенд» россияне смогли успеть как можно больше. В 2021 году майские праздники продлятся 6 дней, по 3 на каждую знаменательную дату. Первая партия выходных - это суббота 1 мая, воскресенье 2 мая и понедельник 3 мая. Затем россиян ждёт короткая рабочая неделя со вторника по пятницу, которая закончится вторым длинным уикендом. Это суббота 8 мая, воскресенье 9 мая и понедельник 10 мая. Вернуться к полноценной работе нужно будет со вторника 11 мая.
Принцип переноса выходных Каждый из перечисленных в Трудовом кодексе праздников является официальным выходным. Выпадая на субботу или воскресенье, он не пропадает. Его переносят на ближайший будний день. В случае майских праздников Первомай 2021 выпадает на субботу, а значит его выходной переносится на понедельник. День Победы занимает воскресенье, а дополнительный выходной с него переходит на понедельник.
Особенности «майских» в 2021 году
Пасха - величайший праздник для православных, который каждый год меняет свою дату. В 2021 году он выпадает на воскресенье 2 мая. Это накладывает свой отпечаток на его празднование.
Для россиян майские праздники - это не только шашлыки, но и открытие дачного сезона. Однако церковь запрещает православным трудиться в великие праздники. Христианам лучше воздержаться от садово-огородных работ 1, 2 и 3 мая. Первомай совпадёт с Великой субботой, на следующий день Пасха, открывающая Светлую Седмицу. Эти дни лучше посвятить праздникам и традиционным «шашлычкам».
Православные каноны запрещают труд и 8 мая, эта суббота ещё относится к Светлой Седмице. А 9 мая в церквях празднуется Антипасха, по-народному Красная горка. Начать трудиться в этот день можно после обеда.
Для работы на дачном участке прекрасно подойдёт последний день отдыха - 10 мая. Рассада, семена и картофель, посаженные в этот день, получат Божье благословение на урожайность.