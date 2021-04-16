Как отдыхаем на майские праздники в 2021 году: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как отдыхаем на майские праздники в 2021 году: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая

2:00:554/16/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
0

Для россиян майские праздники - это не только шашлыки, но и открытие дачного сезона. Однако церковь запрещает православным трудиться в великие праздники.

Для россиян майские праздники - это не только шашлыки, но и открытие дачного сезона

Майскими праздниками называют День Весны и Труда, отмечаемый 1 мая и День Победы - 9 мая. Каждый год они выпадают на разные дни недели, поэтому даты традиционного «отдыха на майских» меняются. Выбирает их Правительство Российской Федерации, руководствуясь статьёй 112 Трудового кодекса. Каждый год праздники стараются скомпановать с обычными выходными, чтобы за «уикенд» россияне смогли успеть как можно больше. В 2021 году майские праздники продлятся 6 дней, по 3 на каждую знаменательную дату. Первая партия выходных - это суббота 1 мая, воскресенье 2 мая и понедельник 3 мая. Затем россиян ждёт короткая рабочая неделя со вторника по пятницу, которая закончится вторым длинным уикендом. Это суббота 8 мая, воскресенье 9 мая и понедельник 10 мая. Вернуться к полноценной работе нужно будет со вторника 11 мая.

Принцип переноса выходных Каждый из перечисленных в Трудовом кодексе праздников является официальным выходным. Выпадая на субботу или воскресенье, он не пропадает. Его переносят на ближайший будний день. В случае майских праздников Первомай 2021 выпадает на субботу, а значит его выходной переносится на понедельник. День Победы занимает воскресенье, а дополнительный выходной с него переходит на понедельник.

Особенности «майских» в 2021 году
Пасха - величайший праздник для православных, который каждый год меняет свою дату. В 2021 году он выпадает на воскресенье 2 мая. Это накладывает свой отпечаток на его празднование.
Для россиян майские праздники - это не только шашлыки, но и открытие дачного сезона. Однако церковь запрещает православным трудиться в великие праздники. Христианам лучше воздержаться от садово-огородных работ 1, 2 и 3 мая. Первомай совпадёт с Великой субботой, на следующий день Пасха, открывающая Светлую Седмицу. Эти дни лучше посвятить праздникам и традиционным «шашлычкам».
Православные каноны запрещают труд и 8 мая, эта суббота ещё относится к Светлой Седмице. А 9 мая в церквях празднуется Антипасха, по-народному Красная горка. Начать трудиться в этот день можно после обеда.
Для работы на дачном участке прекрасно подойдёт последний день отдыха - 10 мая. Рассада, семена и картофель, посаженные в этот день, получат Божье благословение на урожайность.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
выходноймайские праздникирабочий календарь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хорошо выпали майские праздники, в этом году?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как отдыхаем на майские праздники в 2021 году: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая
    2:00:55 4/16/2021
    Как отдыхаем на майские праздники в 2021 году: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая
    День дочери - 2021: как неожиданно и с любовью поздравить доченьку 25 апреля
    1:00:58 4/16/2021
    День дочери - 2021: как неожиданно и с любовью поздравить доченьку 25 апреля
    Кто попал под санкции США: Полный список россиян и компаний
    11:13:52 4/15/2021
    Кто попал под санкции США: Полный список россиян и компаний
    Принудительную вакцинацию от коронавируса нарушением прав назвал Миронов
    10:56:01 4/15/2021
    Принудительную вакцинацию от коронавируса нарушением прав назвал Миронов
    В огромные очереди выстроились желающие сдать билеты в Турцию. Смотрите видео
    10:38:32 4/15/2021
    В огромные очереди выстроились желающие сдать билеты в Турцию. Смотрите видео
    Страстная седмица 2021: расписание по дням и в чем смыл этой важной в православии недели
    10:20:45 4/15/2021
    Страстная седмица 2021: расписание по дням и в чем смыл этой важной в православии недели
    Бузову отправить в космос как туристку предложил летчик-космонавт Сураев
    10:11:00 4/15/2021
    Бузову отправить в космос как туристку предложил летчик-космонавт Сураев
    Доктор Мясников считает бесполезным закрытие Турции
    9:52:23 4/15/2021
    Доктор Мясников считает бесполезным закрытие Турции
    БердскВ новой общественной бане попариться летом-2021 смогут жители Бердска: Как скажет арендатор
    9:30:04 4/15/2021
    В новой общественной бане попариться летом-2021 смогут жители Бердска: Как скажет арендатор
    Апрельское Полнолуние-2021: что принесет Кровавая Луна и как использовать ее мощь для своей силы
    9:20:20 4/15/2021
    Апрельское Полнолуние-2021: что принесет Кровавая Луна и как использовать ее мощь для своей силы