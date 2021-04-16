День дочери - 2021: как неожиданно и с любовью поздравить доченьку 25 апреля

Праздник, посвящённый дочерям, в России празднуют недавно - около 5 лет. Но его уже успели полюбить в народе, ведь он прекрасно вписался в цепочку «День матери» - «День отца» - «День братьев и сестёр». В крупных странах мира праздник отмечают дольше. Его дату, 25 апреля, переняли у США. Там в апреле проводят день открытых дверей для дочерей сотрудниц разных корпораций. Девочкам показывают, как непросто достаются деньги, учат ценить материнский труд. А дома дочерей ждёт праздничный ужин и поздравления. Начавшись как урок профориентации, День дочери превратился в международный день внимания к проблемам девочек-подростков. Особенно популярным он стал в странах с угнетённым положением женщин.
Подготовка ко Дню дочери Накануне праздника матерям стоит подумать об отношениях с дочерями. Хорошо задать себе вопросы: «Знаю ли я о проблемах дочери?», «Поддерживаю ли в начинаниях?», «Оставляю ли достаточно личного пространства?». Традиционно об основных моментах жизни дочь узнаёт от матери. Это вопросы взаимоотношения полов, помощь в раскрытии женственности, советы по поводу ухода за собой. Поддержка необходима девочкам-подросткам и в период полового созревания. Зачастую им приходится узнавать от сверстников или из интернета то, чему должна учить только мать. Не стоит забывать и о личном пространстве девочки. Режим строгой матери уместен не всегда, иногда стоит побыть для дочери подругой, выслушать её, или оставить в покое. День Дочери может стать прекрасным поводом, чтобы начать налаживать отношения с дочерью, если они немного «колючие».
Как поздравить дочь?
Этот праздник - не про дорогие подарки, а про внимание и теплоту. Хорошим вариантом будет провести время с дочерью, сходить с ней в кино, кафе, тир - в зависимости от предпочтений. Прогулку лучше обсудить с дочерью заранее, чтобы не нарушить её планов.
Ещё один вариант - семейный ужин с любимым блюдом дочери. Если девочка любит быть в центре внимания, ужин может быть посвящён ей.
Если чувствуете, что подарок должен быть более «осязаем», подарите дочери новые навыки. Это могут быть курсы английского, мастер-класс по выпечке или абонемент в бассейн. Главное здесь - заранее аккуратно узнать, чем бы хотела заняться дочь.
А если дочь выросла?
Взрослая дочь со своей семьей - не повод забывать о празднике. Внезапный звонок с тёплыми словами или приглашение в гости станут хорошим поздравлением. Материнское внимание позволяет дочери чувствовать себя защищённой в любом возрасте.