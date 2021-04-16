Изменилось расписание по маршруту №2 в Бердске: на вокзал не едет с 17 апреля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Изменилось расписание по маршруту №2 в Бердске: на вокзал не едет с 17 апреля

9:35:464/16/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

С 17 апреля 2021г. маршрут будет проходить через ООТ «Озерная», НЕ осуществляя заезд на ООТ «Вокзал».

Изменилось расписание по маршруту №2
Изменилась схема движения по маршруту № 2 «м-он Юго-Восточный - Санаторий Бердский». С 17 апреля 2021г. маршрут будет проходить через ООТ «Озерная», НЕ осуществляя заезд на ООТ «Вокзал».

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
автобусрасписание движениямаршрут №2
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Каким транспортом чаще всего пользуетесь?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    35 тысяч семей получат денежную помощь перед Курбан-байрам
    9:32:45 4/16/2021
    35 тысяч семей получат денежную помощь перед Курбан-байрам
    Lancet: переболевшие коронавирусом молодые мужчины подвержены риску повторного заражения
    9:28:22 4/16/2021
    Lancet: переболевшие коронавирусом молодые мужчины подвержены риску повторного заражения
    Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае и июне 2021 года: информация о каждой дате
    9:20:36 4/16/2021
    Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае и июне 2021 года: информация о каждой дате
    "Монстрацию" запретили 1 мая 2021 года власти Новосибирска
    9:15:07 4/16/2021
    "Монстрацию" запретили 1 мая 2021 года власти Новосибирска
    Нелепая смерть на пороге собственного дома: Ключ на шее погубил пьяного мужчину
    8:57:36 4/16/2021
    Нелепая смерть на пороге собственного дома: Ключ на шее погубил пьяного мужчину
    БердскРасстегнувшееся платье не помешало российской фигуристке стать лучшей в Японии
    8:41:17 4/16/2021
    Расстегнувшееся платье не помешало российской фигуристке стать лучшей в Японии
    Молитвы на 25 апреля на большой праздник Вход Господень в Иерусалим
    8:20:19 4/16/2021
    Молитвы на 25 апреля на большой праздник Вход Господень в Иерусалим
    Тайна раскрыта: За что Шойгу получил звезду Героя России
    8:06:00 4/16/2021
    Тайна раскрыта: За что Шойгу получил звезду Героя России
    Слова любви в открытках для героев на День ветеранов МВД 17 апреля 2021
    7:54:57 4/16/2021
    Слова любви в открытках для героев на День ветеранов МВД 17 апреля 2021
    Подробности задержания за взятки начальника ГИБДД раскрыл СК
    7:35:57 4/16/2021
    Подробности задержания за взятки начальника ГИБДД раскрыл СК