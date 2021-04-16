Изменилось расписание по маршруту №2 в Бердске: на вокзал не едет с 17 апреля
9:35:464/16/2021
С 17 апреля 2021г. маршрут будет проходить через ООТ «Озерная», НЕ осуществляя заезд на ООТ «Вокзал».
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