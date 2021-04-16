Заельцовский парк Новосибирска закрыли на реконструкцию с 15 апреля
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Заельцовский парк Новосибирска закрыли на реконструкцию с 15 апреля

12:13:374/16/2021Фото: www.menunsk.ru/
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Жители не смогут попасть в зеленую зону до 1 июня 2022 года.

Территорию разделят на тематические зоны

С 15 апреля Заельцовский парк закрыли на год на реконструкцию.

Во время работ подрядчик перекроет все входы, проезды и дороги. В рамках реконструкции планируется изменить сеть тротуаров, добавятся новые маршруты для прогулок. Также в парке появится система видеонаблюдения и оповещения.

Территорию парка поделят на тематические зоны – спортивную, историческую, досуговую, зоологическую, технологическую и зону отдыха. Кроме того, будет создан участок с названием «Неоновая роща».

На реконструкцию парка потратят 170 млн рублей. Работу осуществит компания «Премиум Строй».

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