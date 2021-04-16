Заельцовский парк Новосибирска закрыли на реконструкцию с 15 апреля

С 15 апреля Заельцовский парк закрыли на год на реконструкцию.
Во время работ подрядчик перекроет все входы, проезды и дороги. В рамках реконструкции планируется изменить сеть тротуаров, добавятся новые маршруты для прогулок. Также в парке появится система видеонаблюдения и оповещения.
Территорию парка поделят на тематические зоны – спортивную, историческую, досуговую, зоологическую, технологическую и зону отдыха. Кроме того, будет создан участок с названием «Неоновая роща».
На реконструкцию парка потратят 170 млн рублей. Работу осуществит компания «Премиум Строй».
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