Суд разрешил «скопинскому маньяку» раздавать интервью и ходить в бары

В Рязанской области, куда вернулся Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», после отбытия 17-летнего срока в колонии, прошло заседание суда. Полиция подавала иск для возможного ограничения общения Мохова с журналистами и посещения некоторых общественных мест.
Скопинский районный суд частично отклонил требования органов правопорядка. Виктор Мохов может продолжать общение в интернете и с журналистами, а также посещать кафе и бары. Для недавно освободившегося усилили контроль, обязав чаще посещать отделение полиции для регистрации.
Ранее Виктор Мохов дал интервью Ксении Собчак, вследствие чего нарушил административный надзор. После нарушения ему был выписан штраф 1 200 рублей.
Заседание суда Мохов также пропустил, а прокурор поддержал решение судьи о частичном удовлетворении иска полиции.
Бывшая узница Мохова — Екатерина Мартынова — возмутилась принятым решением. Она считает, что после опубликованных ранее публичных высказываний «скопинского маньяка», он не имеет права общаться со СМИ и пользоваться интернетом, пишет ТАСС.
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