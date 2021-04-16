Суд разрешил «скопинскому маньяку» раздавать интервью и ходить в бары
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Суд разрешил «скопинскому маньяку» раздавать интервью и ходить в бары

6:17:284/16/2021Фото: Pixabay
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Полиция хотела ограничить общение «скопинского маньяка» со СМИ и в интернете, однако суд решил не лишать Мохова такой возможности.

Суд разрешил "скопинскому маньяку" общаться с прессой и пользоваться интернетом

В Рязанской области, куда вернулся Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», после отбытия 17-летнего срока в колонии, прошло заседание суда. Полиция подавала иск для возможного ограничения общения Мохова с журналистами и посещения некоторых общественных мест.

Скопинский районный суд частично отклонил требования органов правопорядка. Виктор Мохов может продолжать общение в интернете и с журналистами, а также посещать кафе и бары. Для недавно освободившегося усилили контроль, обязав чаще посещать отделение полиции для регистрации.

Ранее Виктор Мохов дал интервью Ксении Собчак, вследствие чего нарушил административный надзор. После нарушения ему был выписан штраф 1 200 рублей.

Заседание суда Мохов также пропустил, а прокурор поддержал решение судьи о частичном удовлетворении иска полиции.

Бывшая узница Мохова — Екатерина Мартынова — возмутилась принятым решением. Она считает, что после опубликованных ранее публичных высказываний «скопинского маньяка», он не имеет права общаться со СМИ и пользоваться интернетом, пишет ТАСС.

 

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