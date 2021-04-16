Ждать ли неожиданностей от погоды 16 апреля в Бердске

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер западный. Переходом на северный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6 °С, днём +10, +15 °С, местами до +20 °С.
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