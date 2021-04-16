Ждать ли неожиданностей от погоды 16 апреля в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ждать ли неожиданностей от погоды 16 апреля в Бердске

6:30:404/16/2021Фото: pixabay
0

Температура воздуха ночью +1, +6 °С, днём +10, +15 °С, местами до +20 °С.

Ветер западный

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер западный. Переходом на северный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6 °С, днём +10, +15 °С, местами до +20 °С.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
погодаветер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскЖдать ли неожиданностей от погоды 16 апреля в Бердске
    6:30:40 4/16/2021
    Ждать ли неожиданностей от погоды 16 апреля в Бердске
    Цена автобуса в 2021 году: сколько стоит новый и б/у
    5:00:58 4/16/2021
    Цена автобуса в 2021 году: сколько стоит новый и б/у
    Как установить шлагбаум на придомовой территории? Пример Москвы
    4:00:26 4/16/2021
    Как установить шлагбаум на придомовой территории? Пример Москвы
    Шеф достал: Можно ли привлечь к ответственности начальника за предвзятое отношение к работнику?
    3:00:25 4/16/2021
    Шеф достал: Можно ли привлечь к ответственности начальника за предвзятое отношение к работнику?
    Как отдыхаем на майские праздники в 2021 году: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая
    2:00:55 4/16/2021
    Как отдыхаем на майские праздники в 2021 году: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая
    День дочери - 2021: как неожиданно и с любовью поздравить доченьку 25 апреля
    1:00:58 4/16/2021
    День дочери - 2021: как неожиданно и с любовью поздравить доченьку 25 апреля
    Кто попал под санкции США: Полный список россиян и компаний
    11:13:52 4/15/2021
    Кто попал под санкции США: Полный список россиян и компаний
    Принудительную вакцинацию от коронавируса нарушением прав назвал Миронов
    10:56:01 4/15/2021
    Принудительную вакцинацию от коронавируса нарушением прав назвал Миронов
    В огромные очереди выстроились желающие сдать билеты в Турцию. Смотрите видео
    10:38:32 4/15/2021
    В огромные очереди выстроились желающие сдать билеты в Турцию. Смотрите видео
    Страстная седмица 2021: расписание по дням и в чем смыл этой важной в православии недели
    10:20:45 4/15/2021
    Страстная седмица 2021: расписание по дням и в чем смыл этой важной в православии недели