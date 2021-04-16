Подробности задержания за взятки начальника ГИБДД раскрыл СК
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Подробности задержания за взятки начальника ГИБДД раскрыл СК

7:35:574/16/2021Фото: СК РФ
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Высокопоставленный полицейский брал деньги за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов.

руки, деньги, наручники
Подозреваемые задержаны. Дома и на рабочем месте Александра Селюнина проводятся обыски

Начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина задержали по подозрению во взяточничестве. По версии Следственного комитета, высокопоставленный полицейский брал мзду за выдачу водительских прав без экзаменов. На его рабочем мести и дома силовики провели обыски

Селюнин действовал с августа по октябрь 2020 года через посредника. И давал приказы своим подчиненным, кому выдавать права без сдачи экзаменов. Посредника тоже арестовали.

Как сообщили в региональном управлении СК, возбуждено уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ  "Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере" и "Посредничество во взяточничестве".

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