Подробности задержания за взятки начальника ГИБДД раскрыл СК

Начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина задержали по подозрению во взяточничестве. По версии Следственного комитета, высокопоставленный полицейский брал мзду за выдачу водительских прав без экзаменов. На его рабочем мести и дома силовики провели обыски
Селюнин действовал с августа по октябрь 2020 года через посредника. И давал приказы своим подчиненным, кому выдавать права без сдачи экзаменов. Посредника тоже арестовали.
Как сообщили в региональном управлении СК, возбуждено уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере" и "Посредничество во взяточничестве".