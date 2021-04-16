Шеф достал: Можно ли привлечь к ответственности начальника за предвзятое отношение к работнику?

Если в результате предвзятого отношения нарушаются трудовые права работника, то он может обратиться с заявлением в суд о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. В отдельных случаях в результате предвзятого отношения работодатель может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.
Критерии предвзятого отношения к работнику Трудовое законодательство РФ не содержит понятия и признаков предвзятого отношения к работнику. В общем смысле под предвзятым отношением к работнику можно понимать необъективное мнение работодателя, сложившееся на основе стереотипов, или заранее принятое решение, которое основано на личном эмоциональном отношении к работнику. Как правило, предвзятое отношение к работнику влечет ограничение его трудовых прав и свобод или возможность получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.
Под деловыми качествами работника предполагаются способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли) (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2).
В случае если предвзятое отношение работодателя к работнику влечет ограничение его трудовых прав и свобод и проявляется в зависимости от пола работника, его расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника, то оно может быть квалифицировано как дискриминация в сфере труда (ч. 2 ст. 3 ТК РФ).
На практике нарушение трудовых прав работника, связанное с предвзятым отношением, выражается, в частности (ч. 1 ст. 64, ч. 2 ст. 132, ч. 5 ст. 192, ч. 9 ст. 394 ТК РФ; п. 12 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020; п. 4 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 09.12.2020; п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2; п. 3 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минтруда России от 09.11.2017 N 777):
в необоснованном отказе в заключении трудового договора;
увольнении без законного основания;
наложении дисциплинарного взыскания без учета тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был совершен, а также без учета предшествующего поведения работника, его отношения к труду;
необоснованном снижении или лишении премии;
дискриминации при установлении и изменении условий оплаты труда;
неисполнении обязанности предлагать всем сокращаемым работникам все имеющиеся вакантные должности.
Ответственность работодателя за предвзятое отношение к работнику
Законодательство не предусматривает ответственности для работодателя за предвзятое отношение к работнику, однако если предвзятое отношение к работнику выразилось в нарушении его трудовых прав или свобод, то работодатель может быть привлечен к материальной, административной или уголовной ответственности. При этом непосредственный начальник такого работника также может быть привлечен вышестоящим руководством к дисциплинарной ответственности, если он не исполняет или ненадлежаще исполняет по своей вине возложенные на него трудовые обязанности (ст. ст. 192, 193 ТК РФ).
Так, в случае если предвзятое отношение работодателя повлекло необоснованный отказ в приеме на работу, увольнение работника без законного основания и т.д., может быть вынесено предупреждение или наложен административный штраф (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ):
должностному лицу работодателя - от 1 000 до 5 000 руб.;
работодателю-ИП - от 1 000 до 5 000 руб.;
работодателю-организации - от 30 000 до 50 000 руб.
Если же начальник или работодатель в течение года был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение трудового законодательства, то на него накладывается штраф (ст. 4.6, ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ; п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5):
на должностное лицо - от 10 000 до 20 000 руб. или дисквалификацию на срок от года до трех лет;
на работодателя-ИП - от 10 000 до 20 000 руб.;
на работодателя-организацию - от 50 000 до 70 000 руб.
Если предвзятое отношение работодателя повлекло отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты, то это может повлечь наложение административного штрафа на должностное лицо работодателя в размере от 5 000 до 10 000 руб. (ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ).
Если предвзятое отношение к работнику будет квалифицировано как дискриминация в сфере труда, то на работодателя может быть наложен административный штраф (ст. 5.62 КоАП РФ):
если работодатель - физическое лицо - от 1 000 до 3 000 руб.;
если работодателем является организация - от 50 000 до 100 000 руб.
Дискриминация с использованием служебного положения может повлечь привлечение к уголовной ответственности (ст. 136 УК РФ).
В случае если предвзятое отношение повлекло необоснованное увольнение по мотивам беременности работницы, наличия детей в возрасте до трех лет или достижения работником предпенсионного возраста, работодатель может быть привлечен к уголовной ответственности (ст. ст. 144.1, 145 УК РФ; п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 46).
Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ (Примечание к ст. 144.1 УК РФ).
Действия работника в случае предвзятого отношения
Если в результате предвзятого отношения были нарушены трудовые права и свободы работника, то он имеет право подать письменное обращение (жалобу) или обращение в виде электронного документа в государственную инспекцию труда (ст. 353 ТК РФ; п. 2 Положения о государственном надзоре, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 N 875).
На основании жалобы государственная инспекция труда обязана провести проверку (пп. "б" п. 10 Положения N 875).
При подтверждении фактов нарушения трудовых прав работодателю будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений (ч. 1 ст. 357 ТК РФ).
Работник, столкнувшийся с дискриминацией, вправе обратиться с заявлением (жалобой) о нарушении законодательства в прокуратуру. По результатам проверки изложенной в нем информации прокурор вправе внести представление об устранении выявленных нарушений, возбудить производство об административном правонарушении, принять меры в целях уголовного преследования виновных лиц (п. п. 1, 4 ст. 10, п. п. 2, 3 ст. 22, п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 25, п. п. 1 - 3 ст. 27 Закона от 17.01.1992 N 2202-1; ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ; ч. 3, 5 ст. 20, ч. 1 ст. 21, ч. 2, 3 ст. 37 УПК РФ).
Поскольку вопросы предвзятого отношения, как правило, носят не очевидный характер, рекомендуем обращаться в комиссию по трудовым спорам или в суд, поскольку ни государственная инспекция труда, ни прокуратура не рассматривают индивидуальные трудовые споры (ст. 382 ТК РФ; Постановление Верховного Суда РФ от 13.09.2019 N 19-АД19-6).
Если работник считает, что в результате предвзятого отношения со стороны работодателя он подвергся дискриминации в сфере труда, то он вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда (ч. 4 ст. 3 ТК РФ).
Соответствующее исковое заявление подается в районный суд по выбору истца (ст. ст. 24, 28, ч. 2, 6.3, 9 ст. 29 ГПК РФ):
по адресу работодателя-организации или по месту жительства работодателя - индивидуального предпринимателя;
по адресу филиала или представительства организации-работодателя - если иск связан с деятельностью филиала или представительства работодателя-организации;
по месту жительства работника;
по месту исполнения трудового договора, из которого вытекает иск, если в нем указано место его исполнения.
Исковое заявление в суд и документы, прилагаемые к нему, следует подготовить в соответствии с требованиями ст. ст. 131, 132 ГПК РФ.
Факт наличия (отсутствия) предвзятого отношения устанавливается с учетом всех обстоятельств дела, подтвержденных соответствующими доказательствами.
Так, в рамках судебного разбирательства работнику необходимо будет доказать, что в его отношении имело место такое различие в обращении, в результате которого он оказался в менее выгодном (ущемленном) положении, чем другие работники. При этом обстоятельства, в которых находились работники, были одинаковы, а единственным основанием различия в обращении была какая-либо из персональных характеристик (пол, возраст, язык, раса, заболевание и др.) (ст. 56 ГПК РФ).
Так, доказательствами предвзятого отношения могут являться, в частности, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи (ст. ст. 69, 71, 73, 77 ГПК РФ).
Материал подготовлен специалистами Азбука права/Консультант плюс