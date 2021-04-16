Как установить шлагбаум на придомовой территории? Пример Москвы

Установка шлагбаума (ограждающего устройства), регулирующего въезд и (или) выезд транспортных средств в границах придомовой территории многоквартирного дома (МКД), осуществляется в соответствии с проектом межевания территории на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и решения органа местного самоуправления о согласовании установки ограждений (если межевание проводилось). Узнать о наличии проекта межевания территории можно, в частности, на официальном сайте соответствующего муниципального образования (п. п. 11, 12 ст. 1, ч. 4 ст. 41, ст. 43, ч. 16 ст. 45 ГрК РФ; п. п. 2, 3 Порядка, утв. Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 N 428-ПП). Рассмотрим порядок установки шлагбаума (ограждающего устройства) на придомовой территории на примере г. Москвы.
Шаг 1. Проведите общее собрание собственников помещений в МКД Установка шлагбаума (ограждающего устройства) может осуществляться (п. 4 ч. 1 ст. 36, п. 2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ; п. 3 Порядка N 428-ПП; п. п. 1.2, 1.3 Порядка, утв. Постановлением Правительства Москвы от 27.02.2018 N 115-ПП): 1)по решению общего собрания собственников помещений в МКД; 2)по результатам опроса среди собственников помещений в МКД, проведенного с использованием информационных систем г. Москвы, в том числе проекта "Электронный дом", инициатором которого выступает собственник помещений в МКД, если в таком опросе приняли участие и проголосовали за установку шлагбаума более половины от общего числа собственников.
Если земельный участок оформлен в общую долевую собственность собственников помещений в МКД в качестве общего имущества, то для принятия решения об установке ограждающего устройства необходимо большинство не менее 2/3 от общего числа голосов собственников помещений (п. 2 ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). Для установки ограждающего устройства, регулирующего въезд и (или) выезд транспортных средств на придомовые территории двух и более МКД, необходимо, чтобы соответствующие решения были приняты собственниками помещений всех таких домов. Также в каждом из таких домов могут быть проведены опросы в электронной форме. В этом случае для установки ограждающего устройства требуется, чтобы в каждом опросе проголосовало не менее половины от общего числа собственников помещений (п. 4 Порядка N 428-ПП).
Общее собрание собственников помещений в МКД может проводиться в том числе посредством заочного голосования с использованием информационной системы проекта "Активный гражданин". При непосредственном управлении МКД собственниками помещений использование для проведения заочного голосования региональных информационных систем возможно при условии принятия собственниками решения об использовании такой системы (п. 3.2 ч. 2 ст. 44, ст. 47.1 ЖК РФ; п. 6.1.3 Правил, утв. Распоряжением Департамента информационных технологий г. Москвы от 27.02.2018 N 64-16-87/18).
Кроме принятия решения об установке ограждающего устройства на общем собрании (либо по результатам опроса) необходимо (п. п. 5, 6 Порядка N 428-ПП):
избрать лицо, уполномоченное представлять интересы собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам установки ограждающего устройства (далее - представитель собственников);
определить порядок въезда на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в МКД и иных лиц.
Рекомендуется также утвердить на собрании смету установки ограждающего устройства, а также определить размер и порядок внесения платы за обслуживание шлагбаума (ограждающего устройства) (п. 3.1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).
Следует также учесть, что в г. Москве собственники помещений в МКД могут получить субсидию на установку ограждающего устройства на придомовой территории в размере 100 тыс. руб. на каждое ограждающее устройство (п. п. 1.1, 2.10 Порядка, утв. Постановлением Правительства Москвы от 30.09.2015 N 632-ПП).
В этом случае на общем собрании (либо посредством опроса) также необходимо принять решение об обращении за предоставлением денежных средств из бюджета г. Москвы и определить лицо, уполномоченное на представление интересов собственников помещений по данному вопросу. Таким лицом является управляющая организация, а в случае непосредственного управления МКД собственниками помещений - физическое лицо (далее - уполномоченное лицо).
Если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовых территориях двух и более МКД, управление которыми осуществляется разными управляющими организациями, то в качестве уполномоченного лица определяется одна из таких организаций. Управляющая организация определяется в качестве уполномоченного лица также в случае, если управление одним из таких домов осуществляется собственниками помещений (п. п. 8, 10 Постановления Правительства Москвы N 632-ПП; п. п. 2.1, 2.2.1 Порядка N 632-ПП).
Решение об обращении за получением субсидии и решение об установке ограждающего устройства могут приниматься (обсуждаться) как на одном общем собрании (в рамках одного опроса), так и на разных собраниях (опросах) (п. 9 Постановления Правительства Москвы N 632-ПП).
Шаг 2. Подготовьте проект ограждающего устройства
В проекте размещения ограждающего устройства должно быть указано место его размещения на придомовой территории, определенной в соответствии с утвержденным проектом межевания территории (при его наличии), а также тип, размер и внешний вид ограждающего устройства (п. 7 Порядка N 428-ПП).
Шаг 3. Представьте документы в совет депутатов муниципального округа
Представителю собственников необходимо представить в совет депутатов муниципального округа, на территории которого планируется установка шлагбаума (ограждающего устройства), следующие документы (п. п. 3, 7, 7(1) Порядка N 428-ПП):
заявление о согласовании установки шлагбаума;
решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или сформированные на бумажном носителе результаты опроса;
проект размещения ограждающего устройства;
утвержденный проект межевания территории, на которой располагается многоквартирный дом, либо письменное подтверждение о его отсутствии, выданные Департаментом городского имущества г. Москвы.
В течение трех рабочих дней со дня поступления указанных документов в совет депутатов проект размещения ограждающего устройства и информация о планируемой дате рассмотрения вопроса о его установке размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа и управы района города Москвы (п. 7(2) Порядка N 428-ПП).
Решение о согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе в согласовании принимается советом депутатов в срок не позднее 30 дней со дня поступления документов и направляется представителю собственников не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.
Не позднее восьми рабочих дней со дня принятия решение размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа и управы района г. Москвы (п. п. 8, 10 Порядка N 428-ПП).
Шаг 4. Обратитесь за получением субсидии
Если решением общего собрания собственников помещений в МКД или по результатам опроса принято решение об обращении за получением субсидии на установку ограждающего устройства, уполномоченному лицу необходимо обратиться в ГКУ г. Москвы Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административного округа (далее - Дирекция) со следующими документами (п. 4 Постановления Правительства Москвы N 632-ПП; п. п. 1.2, 2.1, 2.2, 2.3(1) Порядка N 632-ПП):
заявление о предоставлении субсидии;
решение общего собрания собственников помещений в МКД либо сформированные на бумажном носителе результаты опроса об обращении за предоставлением средств из бюджета г. Москвы и определении уполномоченного лица;
решение совета депутатов муниципального округа о согласовании установки ограждающего устройства, принятое после 30.09.2015;
подписанный со своей стороны проект договора о предоставлении субсидии в двух экземплярах (с приложением копии документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего проект договора). Если проект договора не представлен, Дирекция распечатывает проект такого договора в двух экземплярах и передает его на подпись уполномоченному лицу.
Указанные документы представляются в виде нотариально заверенных копий либо в виде копий с предъявлением подлинников (п. 2.4 Порядка N 632-ПП).
Не позднее 10 рабочих дней со дня поступления подписанного проекта договора о предоставлении субсидии Дирекция формирует сведения о соответствующем договоре в автоматизированной системе, а также подписывает и направляет копию договора о предоставлении субсидии уполномоченному лицу (п. 3.2 Порядка N 632-ПП).
Субсидия перечисляется на расчетный счет уполномоченного лица, указанный в договоре о предоставлении субсидии, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения подписанного уполномоченным лицом договора о предоставлении субсидии (п. 3.4 Порядка N 632-ПП).
Обратите внимание! Обратиться за получением субсидии можно также после установки ограждающего устройства (п. 3.6 Порядка N 632-ПП).
Шаг 5. Установите шлагбаум (ограждающее устройство)
Для установки шлагбаума (ограждающего устройства) можно привлечь подрядную организацию (ст. 702 ГК РФ).
В случае получения субсидии установить шлагбаум (ограждающее устройство) необходимо в течение двух месяцев с момента получения средств на расчетный счет и в течение месяца после установки представить в Дирекцию договор на проведение работ по установке и акт выполненных работ (п. 3.5 Порядка N 632-ПП).
При установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства следует учесть, что должен быть обеспечен круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб. Также ограждающее устройство не должно препятствовать или ограничивать проход пешеходов и проезд транспортных средств на территории общего пользования (п. п. 12, 13 Порядка N 428-ПП).
В противном случае ограждающее устройство может быть демонтировано (п. 14 Порядка N 428-ПП).
Материал подготовлен специалистами Азбука права/Консультант плюс