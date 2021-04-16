Украина арестовала еще 12 российских самолетов
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Украина арестовала еще 12 российских самолетов

9:55:334/16/2021Фото: pxhere
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Прокуратура с 2014 года, когда Крым вошел в состав России, заочно арестовала 199 лайнеров российских авиакомпаний за полеты на полуостров.

самолеты, небо
Всего с момента присоединения Крыма к России арест за полеты в регион был наложен на 199 воздушных судов

Украинский суд арестовал 12 самолетов РФ, которые летали в Крым. Об этом сообщила накануне прокуратура Автономной Республики Крым. По данным ведомства росмийская авиакомпания с 2019 года "незаконно использовала 12 пассажирских самолетов марок «Boeing» и «Airbus» для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства".

Прокуратура с 2014 года, когда Крым вошел в состав России, заочно арестовала 199 российских лайнеров. А в начале 2020 года объявила в розыск 190 воздушных судов, летавших в Крым за нарушение правил полетов, поскольку Киев закрыл небо над полуостровом, считая его своим.

 

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