Украина арестовала еще 12 российских самолетов

Украинский суд арестовал 12 самолетов РФ, которые летали в Крым. Об этом сообщила накануне прокуратура Автономной Республики Крым. По данным ведомства росмийская авиакомпания с 2019 года "незаконно использовала 12 пассажирских самолетов марок «Boeing» и «Airbus» для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства".
Прокуратура с 2014 года, когда Крым вошел в состав России, заочно арестовала 199 российских лайнеров. А в начале 2020 года объявила в розыск 190 воздушных судов, летавших в Крым за нарушение правил полетов, поскольку Киев закрыл небо над полуостровом, считая его своим.
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