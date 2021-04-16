Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 апреля 2021 в России и мире

• Праздник иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» • День Чарли Чаплина • Всемирный день «точки с запятой» (World Semicolon Day) • Всемирный день голоса (World Voice Day) • День «Спасите слона» (Save The Elephant Day) • День коричного ветра • День памяти преподобного Никиты Мидикийского • День мира в Чеченской Республике • Католический день памяти святой Бернадетты (St. Bernadette Feast Day) • День грибов (Day of the Mushroom) - США • День итальянского эспрессо (Espresso Italiano Day) - Италия • День орхидеи (National Orchid Day) - США • День пижамы на работе (National Wear Your Pajamas To Work Day) - США • День библиотекаря (National Librarian Day) - США • День очистки вашей аптечки (National Clean Out Your Medicine Cabinet Day) - США • День яиц «Бенедикт» (National Eggs Benedict Day) - США • День счетоводов (National Bean Counter`s Day) - США • День социальной сети «Foursquare» (Foursquare Day) - США • День памяти жертв газовой атаки (Remembrance of Chemical Attack on Balisan and Sheikh Wasan) - Ирак • День рождения королевы (Birthday of Queen Margrethe II) - Дания • День принятия решений в системе здравоохранения (National Health Care Decisions Day) - США • День работника полиции - Армения • День памяти жертв холокоста - Венгрия • День знаний и науки (Youm El-Ilm) - Алжир • День первой Конституции (День юриста) - Болгария • День эмансипации (Emancipation Day) - США • День «Пожертвуйте жизнь» (National Donate Life Blue & Green Day) - США • Именины у Никиты, Феодосии • Пробуждение Водяного (Никита Водопол)
Важные события
1518 впервые обменялись дипломатическими посланиями русский великий князь Василий III и французский король Франциск I.
1710 запорожским гетманом избран Ф. С. Орлик.
1797 коронация российского императора Павла I. Обнародование Указа о трёхдневной барщине, Установления об орденах. Учреждён Орден Святой Анны.
1803 Александром I учреждён Императорский Виленский университет.
1826 преобразование Комиссии составления законов во II отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии.
1866 покушение Д. В. Каракозова на жизнь императора Александра II.
1889 в Одессе открыт памятник Пушкину.
1905 создан первый в России профсоюз – Союз рабочих печатного дела.
1911 в Севастополе впервые был проведён опыт по сопровождению кораблей самолётами.
1917 прибытие В. И. Ленина из эмиграции на Финляндский вокзал Петрограда.
1922 подписание советско–германского Рапалльского договора. Установление дипломатических отношений между СССР и Германией.
1932 на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые российские телевизоры.
1934 учреждение Постановлением ЦИК СССР почётного звания Герой Советского Союза.
1945 потопление немецкого транспорта «Гойя» советской субмариной «Л–3». В кораблекрушении погибло более 6000 человек, сделав его одной из крупнейших катастроф на море.
1955 вышел первый номер журнала «Нева».
1962 организуется научно–исследовательская станция «Северный полюс–11» под руководством Н. Н. Брязгина.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend