16 апреля Никитин день: что запрещено делать в этот день, чтобы не навлечь опасности?
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16 апреля Никитин день: что запрещено делать в этот день, чтобы не навлечь опасности?

11:20:404/16/2021Фото: Pikist
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Сегодня нельзя было умывать проточной водой - иначе удача утечет сквозь пальцы. Умывались в тазу и воду не выливали. Также не выливали воду в канализацию после мытья пола - выставляли ее на ночь за порог, выливали завтра.

река
К 16 апреля вскрывались все реки и озера

Если до 16 апреля снег еще лежал, то именно с 16 апреля он начинал активно таять. Православная церковь чтит память святого Никиты, а язычники в этот день праздновали День водяного и значительная часть традиций сохранилась именно с тех, дохристианских времен - люди старались всеми способами задобрить злого после зимнего сна водяного духа.

 


 

Традиции на Никитин день


Многие приписывали именно водяному трещание льда на реках и разрушение плотин весенними разливами рек, а также потопы и затопления. Поэтому в этот день старались угостить водяного и принести ему жертву -  в водоемы сбрасывали всякие вкусности в виде пирогов. Пироги пеклись обязательно сытными - с мясом, яйцом и прочими начинками.

У водоемов старались не шуметь и тем более - не ругаться, чтобы водяной не разозлился еще больше.

Также в этот день часто занимались чисткой водоемов от мусора.

Также в этот день обливали прохожих. Если вас облили - это было хорошей приметой и приносило удачу.

В этот день было принято признаваться в любви. Кто это сделает - вовек не расстанется.

Что запрещалось 16 апреля


Сегодня нельзя было умывать проточной водой - иначе удача утечет сквозь пальцы. Умывались в тазу и воду не выливали. Также не выливали воду в канализацию после мытья пола - выставляли ее на ночь за порог, выливали завтра.

Нельзя было давать обещания - их не получится сдержать.

Запрещено было ругаться и скандалить, конфликтовать с кем бы то ни было.

Нельзя было проливать воду на стол.

Приметы



  • Раскатистый гром сегодня сулил непогоду на целую неделю.

  • Обильное сокодвижение в березах обещало дождливое лето.

  • Южный ветер обещал теплое лето, северный - холодное.

  • Дождливый день говорил на рыбалку не ходить - улова не будет.

  • Признаться в любви сегодня - быть вместе на долгие годы.

  • Пролить воду на стол - к неприятностям.

  • Сны на 16 апреля- вещие.

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