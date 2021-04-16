16 апреля Никитин день: что запрещено делать в этот день, чтобы не навлечь опасности?

Если до 16 апреля снег еще лежал, то именно с 16 апреля он начинал активно таять. Православная церковь чтит память святого Никиты, а язычники в этот день праздновали День водяного и значительная часть традиций сохранилась именно с тех, дохристианских времен - люди старались всеми способами задобрить злого после зимнего сна водяного духа.
Традиции на Никитин день
Многие приписывали именно водяному трещание льда на реках и разрушение плотин весенними разливами рек, а также потопы и затопления. Поэтому в этот день старались угостить водяного и принести ему жертву - в водоемы сбрасывали всякие вкусности в виде пирогов. Пироги пеклись обязательно сытными - с мясом, яйцом и прочими начинками.
У водоемов старались не шуметь и тем более - не ругаться, чтобы водяной не разозлился еще больше.
Также в этот день часто занимались чисткой водоемов от мусора.
Также в этот день обливали прохожих. Если вас облили - это было хорошей приметой и приносило удачу.
В этот день было принято признаваться в любви. Кто это сделает - вовек не расстанется.
Что запрещалось 16 апреля
Сегодня нельзя было умывать проточной водой - иначе удача утечет сквозь пальцы. Умывались в тазу и воду не выливали. Также не выливали воду в канализацию после мытья пола - выставляли ее на ночь за порог, выливали завтра.
Нельзя было давать обещания - их не получится сдержать.
Запрещено было ругаться и скандалить, конфликтовать с кем бы то ни было.
Нельзя было проливать воду на стол.
Приметы
- Раскатистый гром сегодня сулил непогоду на целую неделю.
- Обильное сокодвижение в березах обещало дождливое лето.
- Южный ветер обещал теплое лето, северный - холодное.
- Дождливый день говорил на рыбалку не ходить - улова не будет.
- Признаться в любви сегодня - быть вместе на долгие годы.
- Пролить воду на стол - к неприятностям.
- Сны на 16 апреля- вещие.