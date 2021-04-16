Магнитная буря 16 апреля 2021: начинается пятибалльный космический шторм
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Магнитная буря 16 апреля 2021: начинается пятибалльный космический шторм

7:11:024/16/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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"Болит голова и давление бывает 160. Лекарства принимаю. Стали болеть суставы и спина. Ничего не могу делать, слабость. Всё раздражает, срываюсь на домашних. Кричу и ругаюсь на всех — на кота и мужа",- пишет Ирина Сергеевна.

солнце, вспышка
16 апреля начнется двухдневная магнитная буря

По сообщению сайта лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН в пятницу, 16 апреля 2021 года, на нашей планете начнется магнитная буря. Прогнозируемая продолжительность геомагнитного шторма — два дня. Самые сильные возмущения магнитного поля Земли ученые обещают 17 апреля в утренние часы, субботняя «качка» достигнет уровня в 5 баллов. 16 апреля сила изменений в магнитосфере Земли оценивается в 4 балла, с постепенным возрастанием к вечеру и ночи.

Назовем симптомы, которые проявляются у метеозависимых землян и людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем: 1. головная боль и головокружения 2. сонливость или бессоница 3. боли в суставах и спине 4. скачки артериального давления 5. тошнота и слабость 6. приступы беспричинной тревоги и агрессии.

Если ваш организм трудно приспосабливается к изменениям в магнитосфере Земли, и чутко реагирует на магнитные бури, то следует выполнять простые правила:
1. не употребляйте алкоголь и кофе, пейте чистую воду и травяные чаи
2. постарайтесь ложиться спать до полуночи и спать не менее 8 часов
3. больше проводите времени на свежем воздухе, весна и теплая погода способствуют увеличению времени прогулок
4. бросьте курить, делайте дыхательную гимнастику
5. постарайтесь меньше нервничать и ограничьте круг общения, не спорьте по пустякам и не участвуйте в скандалах и ссорах
6. ограничьте употребление жирной и жареной пищи, овощи и каши помогут нормализовать состояние организма.

Весной и осенью влияние магнитных бурь особенно велико, поскольку снижена психологическая устойчивость организма. Часто магнитные бури вызывают головокружения, нервные срывы, могут привести к суицидам. Люди болезненно реагируют на свет и громкие звуки, становятся злыми и скандалят по пустякам. Для снижения уровня стресса хорошо принимать зверобой, пустырник, валериану. Чтобы снизить вязкость крови для предотвращения образования тромбов, нужно исключить из питания продукты, задерживающие жидкость в организме — острое, соленое, копченое. Пейте больше воды. Лучше отказаться от полетов и поездок на метро, перепады давления и духота могут осложнить состояние ослабленного магнитной бурей организма. Известно, что в период геомагнитного шторма скорость реакции снижается в 3-4 раза, поэтому водителям и пилотам нужно быть особенно осторожными. Профилактические меры накануне магнитных бурь и лекарства при хронических заболеваниях — вот рецепт, как минимизировать воздействие магнитной бури на организм человека.

Как переносят магнитные бури наши читатели
Вероника Олеговна, 48 лет:
- За день до бури начинает болеть голова, растет давление. Лекарства спасают. Стараюсь поспать подольше. Иногда возникают головокружения. Целый день слабость.
Александр Алексеевич, 51 год:
- Иногда бывают секунды, как будто теряю сознание. Скачет давление, падает очень сильно. Помогает спорт и шоколад.
Ирина Сергеевна, 59 лет:
- Болит голова и давление бывает 160. Лекарства принимаю. Стали болеть суставы и спина. Ничего не могу делать, слабость. Всё раздражает, срываюсь на домашних. Кричу и ругаюсь на всех — на кота и мужа.

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