Звездопад Лириды 2021: магические даты для загадывания желания
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Звездопад Лириды 2021: магические даты для загадывания желания

2:20:174/16/2021Фото: pixabay
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9 дней будут падать красивые белые метеоры потока Лириды. Начинается самое романтическое время весной 2021 года.

млечный путь, галактика
Впереди 9 дней звездопада Лириды

В период с 16 апреля по 25 апреля 2021 года в небе можно будет наблюдать красивое весеннее астрономическое явление- звездопад Лириды.

Проливается этот звездный дождь каждый год примерно в одно и то же время.

Этот метеорный поток люди наблюдают уже более 2500 лет - первые документальные записи найдены в Китае. В это время это был очень интенсивный звездный дождь - в час могло пролиться около 1000 метеоров.

Со временем метеорный поток Лириды иссякает, но остается поистине очень красивым - его метеоры белого цвета оставляют красивые серебряные нити в ночном небе. В час можно увидеть до 20 падающих метеоров.

Пик звездопада ожидается 22 апреля - в эту ночь наблюдения будут завораживающими.

Метеорный поток Лириды известен своей непредсказуемостью. Ожидаемое количество падений метеоров - это приблизительная цифра. Бывает так, что падают около 100 метеоров в час. Предсказать случится ли это в этот раз практически нереально, поэтому лучшее, что можно сделать - это просто наблюдать.

Скорость падения метеоров составляет около 49 км/с. Лучшее время для наблюдений- после полуночи и ближе к восходу солнца. Говорят, что под утро падения "звезд" самые красивые. Наблюдать его при ясном небе смогут все жители Северного полушария без каких либо вспомогательных инструментов - невооруженным взглядом.

Такой звездопад - настоящий источник вдохновения для всех людей творческих профессий, фотографов и романтиков - не упустите самые красивые ночи весны и успейте загадать ваши желания!

 

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звездопадзагадать желаниеметеорный потокЛириды
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