Розовая Суперлуна в Скорпионе 27 апреля 2021: особенности полной Луны и удачное время для ритуалов

Пиковые состояния Луны, такие как Полнолуние и Новолуние, всегда окружены мистическим ореолом. Многие жители Земли приписывают этим астрономическим событиям большой энергетический потенциал, правильно используя который можно решить все свои проблемы и спланировать дела так, чтобы они были очень успешными.
В ночь на 27 апреля 2021 года мы сможем наблюдать очередное Полнолуние. Время начала Полнолуния - 6.33 по московскому времени. Но оно будет необычным. Полнолуние произойдет в своей самой ближайшей к Земле точке, поэтому Луна будет подсвечена розовым цветом и это будет первое Суперлуние в 2021 году.
Луна подойдет к Земле на расстояние 357 тысяч километров, при том что обычное расстояние равно 384 тысячам километров. При таком расположении Луна выглядит приблизительно на 7% больше, чем обычно. Но визуально это заметно больше, чем обычно. Полная Луна переходит в знак Скорпиона.
Что ждать от Розовой Луны?
Как обычно в дни Полнолуния рекомендуют не начинать никаких новых дел, не браться за новые проекты и ответственные задания, не рекомендовано проводить никаких финансовых операций.
Не рекомендуются в Полнолуние никакие перемены своего облика - стрижки, окрашивания волос, смена имиджа, косметические процедуры.
Не желательно выяснять отношения - эмоции у всех находятся на пределе. Есть высокий риск ничего не выяснить, но разорвать то, что у вас было. Потерять взаимопонимание с близкими в это время можно очень легко.
Могут возникать неприятные ситуации на работе - недопонимания у работников и работодателей. Отнеситесь к спорным ситуациям спокойнее - буквально 2-3 дня и все встанет на свои места.
Ограничьте физические нагрузки, не стоит сейчас перенапрягать ваш организм. Больше отдыхайте, гуляйте, медитируйте. Возможно, стоит проводить больше времени в одиночестве и ограничить общение.
Стоит помнить о влиянии знака Скорпиона на общую картину Полнолуния и его влияния: в этот день умственные способности у всех будут на высоте, способности к самоанализу тоже вырастут. Если вы сумеете сконцентрироваться на самом главном и важном для вас - вы сумеете найти выход из самой запутанной ситуации, если ваши чувства не останутся неконтролируемыми.
Этот период идеально подойдет для того, чтобы наводить порядок и избавляться от всего ненужного и обременяющего.