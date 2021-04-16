Круассан на кустах сирени запугал жителей польского городка

В Польше жители дома испугались «загадочного существа» на кусте сирени перед окнами. Представители Краковского общества защиты животных объяснили, что поляков напугал круассан.
Утоняется, что в службу позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что на кустах перед её домом уже пару дней находится некое существо коричневого цвета.
- Люди не открывают окна, потому что боятся, что эта тварь проникнет в их дома, - сказала женщина из польского Кракова в службе защиты животных.
По прибытии на место инспекторы обнаружили, что людей напугал простой круассан, который, возможно, кто-то выбросил из своего окна.
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