Круассан на кустах сирени запугал жителей польского городка
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Круассан на кустах сирени запугал жителей польского городка

11:44:114/16/2021Фото: страница KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami на Facebook
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Жители побоялись даже открывать окна.

В службу спасения позвонила женщина, принявшая круассан на дереве за игуану

В Польше жители дома испугались «загадочного существа» на кусте сирени перед окнами. Представители Краковского общества защиты животных объяснили, что поляков напугал круассан.

Утоняется, что в службу позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что на кустах перед её домом уже пару дней находится некое существо коричневого цвета.

- Люди не открывают окна, потому что боятся, что эта тварь проникнет в их дома, - сказала женщина из польского Кракова в службе защиты животных.

По прибытии на место инспекторы обнаружили, что людей напугал простой круассан, который, возможно, кто-то выбросил из своего окна.

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