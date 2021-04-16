Туристам вернут деньги за сгоревшие туры. Но не всем

Россиянам вернут деньги за пропавшие из-за закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией туры. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Документ о возврате российским туристам денег за аннулированные путевки опубликовали на портале правовой информации.
Как сообщается в распоряжении, уплаченные средства вернут тем, кто купил тур до 31 марта 2020 года включительно.
Деньги на это выделят из фонда персональной ответственности туроператора.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Россия ограничила до 1 июня авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за вспышки коронавирусом в этих странах.
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