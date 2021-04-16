Траур в Свердловской области: В частном доме сгорели 5 малышей

В Свердловской области случился страшный пожар, в котором погибли пятеро детей. Деревянный дом, в котором проживала многодетная семья, был построен более полувека назад.
Предположительно причиной пожара стала ветхость электропроводки. Уточняется, что ветхий дом, сгоревший до тла, семья приобрела на материнский капитал.
Екатеринбургские врачи делают всё возможное, чтобы спасти выживших. Выбраться смогли двое взрослых и двое детей. По факту гибели малышей возбуждено уголовное дело. Власти региона объявили траур.
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