Россиянина по ошибке убили сотрудники аэропорта США
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Россиянина по ошибке убили сотрудники аэропорта США

11:49:434/16/2021Фото: Freeimg.ru
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Отец погибшего подал иск в Верховный суд Манхэттена в отношении администрации аэропорта.

Семья убитого по ошибке мужчины обжаловала отчёт прокуратуры

Под следствие попали сотрудники аэропорта в США после того, как семья убитого ими по ошибке гражданина России обжаловала отчёт прокуратуры.

12 апреля 2019 года россиянин Евгений Лагода по работе совершал перелет из Москвы в Нью-Йорк. На борту воздушного судна у мужчины начался припадок — у него «шла кровь изо рта», «он был заметно дезориентирован, обильно потел, а глаза были пустыми» (говорится в материалах суда).

После того как россиянин пришел в чувство, он начал вести себя агрессивно. Офицер применил к Лагоде перцовый баллончик, а после ударил по лицу, сбив мужчину с ног.

Полицейские удерживали и избивали задержанного. В итоге они заметили, что у Лагоды посинела шея. Помимо этого, отсутствовал пульс. Сотрудники полиции сняли с мужчины наручники и попытались сделать ему искусственное дыхание.

Из-за некомпетентных действий администрации аэропорта бригада скорой помощи прибыла на место только спустя 20 минут. В местной больнице констатировали смерть россиянина. Согласно данным, мужчина умер от остановки сердца из-за сочетания разных факторов, включая судороги.

В официальном отчете вскрытия причиной смерти мужчины называется убийство, но офис генпрокурора штата не нашел уголовно наказуемой вины сотрудников аэропорта.

В апреле этого года отец погибшего подал иск в Верховный суд Манхэттена в отношении администрации аэропорта.

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убийствоаэропортнью-йорк
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