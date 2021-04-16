Вылеты в Великобританию запрещены до 1 июня 2021

Россия продлила ограничение авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно. В Британии выявили новый штамм вируса 22 декабря 2020 года, после чего полеты приостановили. Напомним, с 15 апреля по 1 июня также приостановлено авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за повышения заболеваемости.
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