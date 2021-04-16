Журналист Николай Сальников и бизнесмен Сергей Проничев задержаны в Новосибирске. Снимали расследования про депутатов "ЕР"

В Новосибирске задержали журналиста Николая Сальникова. Ранее он снял сюжет о спортклубе «Успех», который связан с высокопоставленными депутатами от «Единой России». Позже журналист «извинился» за него. Также вместе с ним под стражу взят представитель федерального холдинга «Мой коммунальный стандарт» Сергей Проничев.
Как сообщается в источнике, Сальникова и Проничева обвиняют в вымогательстве денег у героев расследования. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 и 163 УК (мошенничество и вымогательство). Избрание меры пресечения для осужденных состоится сегодня, 16 апреля.
Напомним, что незадолго то задержания Сальников выпустил сюжет «История успеха ОПС „Успех“: из рэкетиров в депутаты». Автор резко высказался о руководителях и спортсменах клуба «Успех», назвав их «организованным преступным сообществом».
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