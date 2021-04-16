Особый график работы на майские праздники-2021 показала Почта России в Бердске
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Особый график работы на майские праздники-2021 показала Почта России в Бердске

1:16:124/16/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Изменения коснутся отделения 633004 на ул. Пушкина, 175.

Почтовое отделение 633004 в Бердске на ул. Пушкина, 175

График работы отделения 633004 на ул. Пушкина, 175 в Бердске, в майские праздники изменится:

Особый режим работы

Пятница, 30 апреля: 10:00-17:00
Суббота, 1 мая: выходной
Понедельник, 3 мая: 10:00-17:00
Суббота, 8 мая: 10:00-16:00

Воскресенье, 9 мая: выходной
Понедельник, 10 мая: выходной
Перерыв: 13:00-14:00

Остальные дни

Будни: 10:00-18:00
Суббота: 10:00-17:00
Воскресенье: выходной
Перерыв: 13:00-14:00

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