Детская площадка экс-дома молодежи в Микрорайоне Бердска превратилась в ресторан для алкашей и туалет для собачников. Смотрите фото
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Детская площадка экс-дома молодежи в Микрорайоне Бердска превратилась в ресторан для алкашей и туалет для собачников. Смотрите фото

12:18:444/16/2021,Маргарита МартыноваФото: Присланы читателем
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Делали для детей вроде, а сидят алкаши с общаги, пьют. Ещё там собак выгуливают. Полицию вызывали на пьянство на детской площадке, их это не волнует. Говорят, обращайтесь к участковому. А где его взять, участкового? Ни телефона, ни приемной.

Строили площадку для детей, оказалось для алкоголиков, собак и мусора

Детская площадка во дворе дома по улице Боровая, 94 с приходом весны стала «рестораном под открытым небом». Жители бывшего «дома молодежи» прямо на качелях-каруселях распивают спиртные напитки. - Я прохожу мимо этого дома и удивляюсь — как люди могут так жить? Всё в грязи. Вокруг детской игровой площадки мусорные баки, забитые мусором, ветром его разносит по всему двору. Алкаши с утра сидят, пьют. Столовая на Торговом центре совсем не вывозит мусор из своего бака. Я уж заходила, говорила им, а они отвечают - к нам жители соседних домов стаскивают мусор, не успеваем убирать. Здесь же дети. Я сама видела, рано утром алкаши в ларьке на Торговом покупали что-то завернутое в пакеты, какие-то бутылки. Им продают спиртное. И вечером у детей 10-12 лет в руках джин-тоник. Кто им продает? - рассказала сегодня, 16 апреля, «Курьер. Среда. Бердск» Ирина.

Бердчанка удивлена, что детскую площадку окружают мусорки. - Делали для детей вроде, а сидят алкаши с общаги, пьют. Ещё там собак выгуливают. Полицию вызывали на пьянство на детской площадке, их это не волнует. Говорят, обращайтесь к участковому. А где его взять, участкового? Ни телефона, ни приемной. Раньше на участке был кабинет участкового, а сейчас не понятно, куда идти, кто поможет?- спрашивает Ирина. УК «Сибирский Стандарт», которая обслуживает дом Боровая, 94 не знает, как бороться с пьянством на детской площадке. - В этот дом такси боится на вызов ехать. Есть люди добросовестные, но 30-40% в долгах по квартплате. Мы их не перевоспитаем, - ответили в управляющей компании. В полицию Бердска, чтобы узнать, как найти участкового, пока дозвониться не удалось.

Со всех сторон детскую площадку окружают мусорные контейнеры
Грязь кругом
На детской площадке мусор

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