На стройке четвертого моста через Обь в Новосибирске упал кран с рабочим

Гусеничный кран с водителем в кабине перевернулся на стройке четвёртого моста в Новосибирске 15 апреля, сообщил Сиб.фм.
Главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Новосибирской области Ирина Большакова рассказала, что на место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. У мужчины диагностированы ушибы мягких тканей и сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в больницу №34.
Напомним, строящийся мост через Обь носит название «Центральный». Он соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом.
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