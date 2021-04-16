Курс рубля вырос к доллару и евро 16 апреля
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16.04
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Курс рубля вырос к доллару и евро 16 апреля

12:49:554/16/2021Фото: Freeimg.ru
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Курс доллара – 76,29 руб., курс евро – 91,25 рублей.

Курс доллара и евро снизился

По данным Московской биржи, в начале торгов в пятницу, 16 апреля, рубль растёт к доллару и евро.

Курс доллара снизился на 3 копейки, он составляет 76,29 рубля.

Курс евро уменьшился на 11 копеек – до 91,25 рубля.

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