Курс рубля вырос к доллару и евро 16 апреля

По данным Московской биржи, в начале торгов в пятницу, 16 апреля, рубль растёт к доллару и евро.
Курс доллара снизился на 3 копейки, он составляет 76,29 рубля.
Курс евро уменьшился на 11 копеек – до 91,25 рубля.
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