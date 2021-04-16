Водку без похмелья придумали ученые из Академгородка Новосибирска

Исследователи из Новосибирского Академгородка случайно изобрели алкогольный напиток, от которого не будет симптомов похмелья, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Это случилось в процессе изучения вредных веществ в организмах больных сахарным диабетом.
Николай Баранов и Оксана Афанасьева в ходе исследования поняли, что помочь пациентам можно с помощью ягеля, это растение - привычная еда северных оленей.
Ученые добавили в напиток олигосахариды из лишайника.
- И бинго: напиток потерял часть своих вредных свойств и обрёл ещё большее очарование — стал буквально беспохмельным (если уж совсем не перебрать). И самое главное — градусы остались на месте, – пишут авторы канала.
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